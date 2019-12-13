نيمار يطالب برشلونة بثلاثة ملايين يورو جديدة

برشلونة – سيلجأ البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان للقضاء من جديد لمطالبة فريقه السابق برشلونة الإسباني بدفع حوالي ثلاثة ملايين يورو،هي عبارة عن راتبه الأخير في النادي الكاتالوني قبل انتقاله إلى الفريق الفرنسي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر قضائي.

ولفت المصدر إلى ان نيمار تقدم قبل اسابيع عدة بطلب جديد، مؤكداً ما نشرته صحيفة “إل موندو” الإسبانية، مضيفا أن نيمار طالب بـ “3,2 مليون يورو على صلة بدفعة شهر تموز (يوليو) 2017”.

💥 Neymar-Barça: aumenta el despropósito surrealista

🔥 La aparición a la luz de una nueva querella choca con el permanente rumor de su posible vuelta el año que viene y las declaraciones-veleta de Neymar padrehttps://t.co/xY576EmidL — Diario AS (@diarioas) December 13, 2019

ووفقا للصحيفة فإن المهاجم يطالب بجزء من راتبه لم يتقاضاه عندما غادر برشلونة إلى باريس سان جرمان.

وكان البرازيلي قد طلب تفعيل الشرط الجزائي لفسخ التعاقد معه على الرغم من معارضة النادي الكاتالوني.

وأكد نيمار أن برشلونة لم يدفع له آخر راتب كرد +انتقامي+ بسبب مطالبته بمكافأة تمديد عقده، وهو نفسه موضوع دعوى أخرى رفعها البرازيلي على ناديه السابق مطالبا اياه بتسديد مبلغ 26 مليون يورو.

وسبق لنيمار أن تقدم بدعوى بحق برشلونة للمطالبة بعلاوة تبلغ 64,4 مليون يورو، تم التفاوض عليها مع النادي عام 2016 في مقابل تمديد عقده حتى العام 2021.

📰 — Neymar Jr has again sued FC Barcelona. He asks for €3.5m for his last month at the club. [el mundo] pic.twitter.com/xntk8Krafy — Barca Universal (@BarcaUniversal) December 12, 2019

واستمعت حينها المحكمة إلى طرفي القضية لحين اصدار قرارها.

ودفع برشلونة لنيمار القسط الأول وبلغ 20,75 مليون قبل مغادرته إلى باريس، لكنه اوقف بعد ذلك بقية الدفعات.

وقام نيمار باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على بقية المبلغ، وفعل برشلونة نفس الشيء حيث قام بمطالبة اللاعب برد القسط الأول. – (أ ف ب)