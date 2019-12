نيمار يطالب برشلونة بثلاثة ملايين يورو جديدة

برشلونة – سيلجأ البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جرمان للقضاء من جديد لمطالبة فريقه السابق برشلونة الإسباني بدفع حوالي ثلاثة ملايين يورو،هي عبارة عن راتبه الأخير في النادي الكاتالوني قبل انتقاله إلى الفريق الفرنسي، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس الجمعة من مصدر قضائي.

ولفت المصدر إلى ان نيمار تقدم قبل اسابيع عدة بطلب جديد، مؤكداً ما نشرته صحيفة “إل موندو” الإسبانية، مضيفا أن نيمار طالب بـ “3,2 مليون يورو على صلة بدفعة شهر تموز (يوليو) 2017”.

ووفقا للصحيفة فإن المهاجم يطالب بجزء من راتبه لم يتقاضاه عندما غادر برشلونة إلى باريس سان جرمان.

وكان البرازيلي قد طلب تفعيل الشرط الجزائي لفسخ التعاقد معه على الرغم من معارضة النادي الكاتالوني.

وأكد نيمار أن برشلونة لم يدفع له آخر راتب كرد +انتقامي+ بسبب مطالبته بمكافأة تمديد عقده، وهو نفسه موضوع دعوى أخرى رفعها البرازيلي على ناديه السابق مطالبا اياه بتسديد مبلغ 26 مليون يورو.

وسبق لنيمار أن تقدم بدعوى بحق برشلونة للمطالبة بعلاوة تبلغ 64,4 مليون يورو، تم التفاوض عليها مع النادي عام 2016 في مقابل تمديد عقده حتى العام 2021.

📰 — Neymar Jr has again sued FC Barcelona. He asks for €3.5m for his last month at the club. [el mundo] pic.twitter.com/xntk8Krafy

— Barca Universal (@BarcaUniversal) December 12, 2019