نيمار يعاود التمارين في صفوف باريس سان جرمان

باريس – عاود النجم البرازيلي نيمار التمارين في صفوف ناديه باريس سان جرمان الفرنسي بعد ان تعافى من اصابة في كاحله تعرض لها الشهر الماضي.

وسيغيب نيمار عن مباراة فريقه ضد سانت اتيان الاربعاء في الدوري الفرنسي، لكنه قد يكون جاهزا لخوض اللقاء ضد بريست السبت المقبل او ضد مرسيليا في كأس الابطال الفرنسية في 13 الحالي في مدينة لنس.

وتعرض نيمار للاصابة في المباراة ضد ليون في 13 كانون الاول/ديسمبر الماضي وحُددت فترة غيابه حينها بثلاثة اسابيع.

في المقابل، يستطيع مدرب سان جرمان الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاعتماد على لاعب الوسط بابلو سارابيا والمدافع عبدو ديالو بعد تعافيهما تماما من الاصابة.

ويستمر غايب العديد من اللاعبين عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية وابرزهم المهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي ولاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا والايطالي اليساندرو فلورنسي وبريسنل كيمبيبي بداعي الاصابة. – (أ ف ب)