نيمار يعود إلى تدريبات سان جيرمان وسط أجواء متوترة

باريس – عاد مهاجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار دا سيلفا، إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط أجواء متوترة بينه وناديه، الذي كان ينتظره الأسبوع الماضي وتصريحاته الأخيرة بخصوص “الريمونتادا” التي حققها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد فريقه الحالي سان جيرمان.

وكان أحد أعضاء القسم الإعلامي للنادي الباريسي أكد لوكالة (فرانس برس) أن : “نيمار سيحضر إلى النادي”، وبحسب إذاعة “مونتي كارلو” فإن اللاعب الأغلى في العالم (222 مليون يورو) وصل صباح الإثنين للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.

