نيمار يعود إلى تدريبات سان جيرمان وسط أجواء متوترة

باريس – عاد مهاجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار دا سيلفا، إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط أجواء متوترة بينه وناديه، الذي كان ينتظره الأسبوع الماضي وتصريحاته الأخيرة بخصوص “الريمونتادا” التي حققها مع فريقه السابق برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد فريقه الحالي سان جيرمان.

وكان أحد أعضاء القسم الإعلامي للنادي الباريسي أكد لوكالة (فرانس برس) أن : “نيمار سيحضر إلى النادي”، وبحسب إذاعة “مونتي كارلو” فإن اللاعب الأغلى في العالم (222 مليون يورو) وصل صباح الإثنين للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة.

Barcelona offer PSG €40M plus Coutinho and Dembele for Neymar return.

The latest in the ongoing saga from @acaradeperro.https://t.co/gb3IDPHsbC pic.twitter.com/DjDYCpmGav — AS English (@English_AS) July 16, 2019

وتواجه نيمار وباريس سان جيرمان عبر وسائل الإعلام منذ الإثنين الماضي عندما تخلف النجم البرازيلي عن موعد استئناف التدريبات في فريق العاصمة للموسم الجديد.

وبرر المقربون من نيمار غيابه بالتزاماته التي كانت مقررة منذ فترة طويلة بينها دورة في كرة القدم الخماسية لصالح مؤسسته، مؤسسة نيمار، التي مقرها في برايا غراندي (جنوب شرق البرازيل)، ما دفع ناديه لإصدار بيان لاذع بحقه، معربا عن “استنكاره” لهذا الأمر، وأن اللاعب لم يكن قد حصل على إذن مسبق لهذا الغياب، ومحذرا من اتخاذ “الاجراءات المناسبة”.

وزاد نيمار من حدة التوتر السبت بنشره شريطا مصورا قصيرا يظهر فيه شعار النادي الكتالوني بطل إسبانيا، حيث يرغب في العودة إلى صفوفه هذا الصيف، وأكد بعد ذلك في حديث لموقع “أوه ماي غول” ان إحدى أجمل ذكرياته في كرة القدم هي “الريمونتادا” التي حققها مع النادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا قبل عامين ضد ناديه الحالي باريس سان جيرمان، معززا التقارير عن رغبة باتت أقرب الى نية غير خافية، بالعودة الى إسبانيا.