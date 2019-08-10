نيمار يغيب عن مباراة باريس سان جيرمان الأولى.. والنادي يبحث بيع عقده

باريس – قال نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، يوم السبت، إن المهاجم البرازيلي نيمار لن يلعب مع الفريق في مستهل مشواره للموسم يوم الأحد.

وأبلغ توماس توخيل مدرب سان جيرمان الصحافيين قبل مواجهة نيم: لم يكمل أسبوعا مع الفريق ولهذا السبب لن يلعب معنا.

وقال مصدر آخر في النادي إن سان جيرمان يأمل في اتخاذ قرار سريع بشأن مستقبل نيمار في العاصمة الفرنسية. وأضاف: يجب أن نتخذ قرارا سريعا. ما زلنا نجري مباحثات لمعرفة هل سيبقى مع الفريق أم سيرحل، مشيرا إلى أهمية أن يحافظ الفريق على تركيزه في الدوري.

وقال ليوناردو المدير الرياضي العائد لهذا المنصب لفترة ثانية إن نيمار يمكنه الرحيل حال وجود مشتر.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في 2017 في صفقة وصلت قيمتها إلى 222 مليون لكن الاصابات طاردته في سان جيرمان ليغيب عن مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا.-العربية نت