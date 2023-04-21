نيمار يفجر مفاجأة عن وجهته المقبلة

فجر نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مفاجأة عن مستقبله وخطوته المقبلة.

وصرح نيمار في مقابلة مع شبكة جلوبو إسبورتي البرازيلية “سأعود يوما ما إلى نادي سانتوس، سأعود قريبا”.

وأضاف “من الرائع العودة إلى منزلي بعد 10 سنوات، لقد حضرت من أجل تشجيع سانتوس أمام ساو باولو، ولكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل”.

وتابع “أشعر بسعادة غامرة بالتواجد في هذا الفريق، فهو بمثابة بيتي، كما أنه قدمني للعالم، ومنحني كل شيء”.

ويرتبط نيمار بعقد مع البي إس جي ينتهي في صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسمين حتى عام 2027.

ويغيب النجم البرازيلي عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها أوائل فبراير/شباط الماضي، واستلزمت عملية جراحية.

وكان نيمار انتقل من سانتوس إلى برشلونة في صيف 2013 قبل أن ينضم إلى باريس صيف 2017 بصفقة هي الأغلى في التاريخ (222 مليون يورو). (كورة)