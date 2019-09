نيمار يمنح البرازيل تعادلا وديا ضد كولومبيا

ميامي – منح المهاجم نيمار منتخب البرازيل لكرة القدم التعادل 2-2 في مباراة دولية ودية أقيمت في مدينة ميامي الأميركية، هي الأولى لأغلى لاعب في العالم منذ تعرضه للإصابة قبل أكثر من 3 أشهر.

وغاب المهاجم البالغ 27 عاما منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع حزيران/يونيو الماضي خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري، ما أدى الى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه، حيث كانت هذه الإصابة الثانية تواليا لنيمار، بعدما غاب أيضا لأسابيع عن فريقه سان جيرمان الفرنسي لإصابة في القدم.

Elsewhere in friendlies in the USA, Colombia going right at Brazil, leading 2-1 in Miami thanks to two goals from Luis Muriel. Neymar back in the XI for Brazil.

(via @FCFSeleccionCol) pic.twitter.com/INiN5MJO2P

— Planet Fútbol (@si_soccer) September 7, 2019