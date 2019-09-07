نيمار يمنح البرازيل تعادلا وديا ضد كولومبيا

ميامي – منح المهاجم نيمار منتخب البرازيل لكرة القدم التعادل 2-2 في مباراة دولية ودية أقيمت في مدينة ميامي الأميركية، هي الأولى لأغلى لاعب في العالم منذ تعرضه للإصابة قبل أكثر من 3 أشهر.

وغاب المهاجم البالغ 27 عاما منذ تعرضه لإصابة في الكاحل مطلع حزيران/يونيو الماضي خلال مباراة ودية ضد المنتخب القطري، ما أدى الى إبعاده عن المنتخب في بطولة كوبا أميركا التي انتهت بتتويجه باللقب على أرضه، حيث كانت هذه الإصابة الثانية تواليا لنيمار، بعدما غاب أيضا لأسابيع عن فريقه سان جيرمان الفرنسي لإصابة في القدم.

Elsewhere in friendlies in the USA, Colombia going right at Brazil, leading 2-1 in Miami thanks to two goals from Luis Muriel. Neymar back in the XI for Brazil. (via @FCFSeleccionCol) pic.twitter.com/INiN5MJO2P — Planet Fútbol (@si_soccer) September 7, 2019

وأمام مدرجات غصت بنحو 65 ألف مشجع في ملعب “هارد روك ستاديوم” في ميامي، منح نيمار منتخب بلاده التعادل في الدقيقة 58، علما بأنه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني، هدف افتتاح التسجيل للبرازيل في الدقيقة 19، في المقابل، سجل لكولومبيا التي غاب عنها النجمان خاميس رودريغيز وراداميل فالكاو، لويس مورييل في الدقيقتين 25 (ركلة جزاء) و34.

وسيكون نيمار أمام فرصة معادلة رقم رونالدو أو تخطيه، وذلك عندما يخوض منتخب بلاده مباراة ودية الثلاثاء في مدينة لوس أنجليس الأميركية ضد منتخب البيرو، في إعادة للمباراة النهائية لكوبا أميركا التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة 3-1. (أ ف ب)