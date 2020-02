نيمار ينتقد طريقة تعامل باريس سان جرمان مع اصابته

دورتموند (ألمانيا) – انتقد النجم البرازيلي ناديه باريس سان جيرمان، الطريقة التي تعامل فيها مع اصابته الاخيرة بعد تسجيله هدف فريقه خلال خسارة فريقه امام بروسيا دورتموند الالماني 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وغاب نيمار عن اربع مباريات لفريق العاصمة الفرنسية لاصابة في اضلاعه قبل مواجهة دورتموند ولم يكن بالتالي في كامل لياقته البدنية لدى مواجهته الفريق الالماني.

وسجل المهاجم النروجي العملاق ارلينغ براوت هالاند هدفي دورتموند رافعا رصيده في صدارة ترتيب الهدافين الى 10 متساويا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الالماني، لكن نيمار منح سان جرمان الامل بتسجيله هدف فريقه قبل مباراة الاياب المقررة على ملعب بارك دي برانس في باريس في 11 اذار/مارس المقبل.

Neymar didn't appreciate being sidelined for four straight games. pic.twitter.com/nqky6qBWw3

— ESPN FC (@ESPNFC) February 19, 2020