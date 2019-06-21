نيمار ينشر صورة مع بنزيمة وسط شائعات حول مستقبله

ساو باولو – نشر المهاجم الدولي البرازيلي، نيمار دا سيلفا، صورة تجمعه بمهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسط شائعات تتحدث عن قرب رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولم يوضح نيمار، الذي لا يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل للإصابة، أين التقى ببنزيمة ولم يرفق أي نص مع الصورة، التي يعانق فيها الفرنسي مهاجم برشلونة السابق ويشير فيها كل منهما للآخر.

ونشر بنزيمة، الذي لا يشارك مع منتخب بلاده منذ فترة، الصورة عبر حسابه على (إنستجرام) أولا، ورد عليها نيمار، الذي يواجه مشكلات في الآونة الماضية آخرها اتهامه باغتصاب فتاة برازيلية في فندق بباريس، بـ”صورة تعبيرية” عبارة عن قلبين في العينين.

وازدادت التكهنات في الآونة الأخيرة حول مستقبل نيمار واحتمالية رحيل عن البي إس جي بعد موسمين في نادي العاصمة الفرنسية.

وتشير الكثير من وسائل الإعلام البرازيلية وكذلك الإسبانية إلى أن برشلونة سيكون الوجهة الجديدة لنيمار، لكن ريال مدريد يبدي أيضا استعداده، بحسبها، للحصول على خدمات صاحب القميص رقم “10”.

وتوافق الأمر مع التقارير الفرنسية التي تؤكد استعداد باريس للتخلى عن نجمه البرازيلي مقابل 300 مليون يورو (339 مليون دولار).

وفي حال رحل نيمار (27 عاما) بهذا المقابل فسيكون مجددا أغلى صفقة في التاريخ بعدما انتقل للبي إس جي من برشلونة في 2017 مقابل 222 مليون يورو. – (إفي)