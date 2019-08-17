نيمار يُشارك بالتدريبات الجماعية لسان جيرمان رغم الشكوك حول مستقبله

باريس – شارك البرازيلي نيمار في المران الجماعي لفريقه باريس سان جيرمان صباح السبت عشية مواجهة رين في ثاني جولات الدوري الفرنسي لكرة القدم، وذلك في خضم حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المهاجم في الموسم الجديد.

وظهر نيمار على أرض الملعب في تدريبات “بي إس جي” إلى جانب زميليه كيليان مبابي والأرجنتيني لياندرو باريديس، وبعدها بقليل ظهر وهو يتحدث مع مواطنه تياجو سيلفا بينما كان يقومان بالركض ضمن تمرينات الإحماء.

وخلال الأيام الماضية، كان نيمار يتدرب منفردا لأنه بحسب الرواية الرسمية، ما زال يتبع برنامج تعافي انفرادي من الإصابة التي تعرض لها في حزيران (يونيو) الماضي.

ومن المقرر أن يُعلن الالماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في المؤتمر الصحفي اليوم، قائمة اللاعبين لمباراة رين، التي سيكون من المفاجئ أن يظهر فيها اسم نيمار، حيث أصبح مستقبل المهاجم البرازيلي محل تكهنات وشائعات عديدة خلال الفترة الأخيرة، لا سيما بعدما أقر باريس سان جيرمان وبرشلونة بأنهما يتفاوضان بشأن عودة محتملة لنيمار للنادي الكتالوني.

Neymar était bien présent ce samedi matin à la séance d'entraînement du PSG > https://t.co/nemPxDmLxp pic.twitter.com/eF4Ke5n40i — Le Parisien (@le_Parisien) August 17, 2019

وسافر ممثلون عن البرسا إلى باريس الثلاثاء الماضي واجتمعوا بالمدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ليوناردو لكن يبدو أن الوضع معقدا، وبحسب تسريبات نشرتها صحف فرنسية فإن “بي إس جي” يقبل مقترح برشلونة بإدراج لاعب آخر في صفقة انتقال محتملة لنيمار، لكنه يريد لاعبين اثنين بالإضافة إلى مبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو، في نقطة تعد هي محل الخلاف الرئيسي بين الناديين.

كما تقول تقارير أخرى إن سان جيرمان قد يبيع نيمار إلى ريال مدريد، الذي لا تزال إدارته، بحسب صحيفة (ليكيب) تتفاوض مع النادي الباريسي، مشيرة إلى حدوث تواصل مباشر بين الطرفين الأربعاء الماضي. (إفي)