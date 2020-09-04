نيوزيلندا تسجل أول وفاة بكورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر

ويلينغتون-سجلت نيوزيلندا أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وهو رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان “كان الرجل الذي توفي في وقت سابق من اليوم في مستشفى ميدلمور، واحدا من المصابين خلال تفشي الوباء في أوكلاند في آب/أغسطس”.

وأصبح عدد الوفيات بفيروس كورونا في نيوزيلندا 23، علما أن الوفاة السابقة سجّلت في 24 أيار/مايو.

وقال المسؤول في هيئة الصحة العامة في البلاد آشلي بلومفيلد في بيان “أدرك القلق الذي قد يشعر به النيوزيلنديون بشأن أخبار اليوم، سواء في المجتمع الأوسع أو لدى أسرة المتوفى وأقاربه الذين يشعرون بالحزن” على رحيله.

وأضاف “أفكارنا مع عائلته ومجتمعه في هذا الوقت من الضياع والحزن”.

وأصاب الفيروس في أوكلاند أسرة مكونة من أربعة أفراد في البدء ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الإصابات في المدينة إلى 152، بما فيها ثلاث سجلت الجمعة.

وتبيّن أنه من الصعب القضاء على هذه البؤرة رغم عملية الإغلاق لمدة أسبوعين ونصف أسبوع في أوكلاند انتهت مساء الأحد. (أ ف ب)