لندن – أعلن نادي نيوكاسل لكرة القدم الإنجليزي، رسميا رفض رابطة الدوري الممتاز عرض استحواذ النادي المقدّم من صندوق الاستثمارات السعودي.

وكانت مجموعة تضم صندوق الاستثمارات العامة، شركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز” والأخوين الثريين البريطانيين ديفيد وسايمون روبن، قد سحبت في تموز/يوليو عرضها المقدرة قيمته بـ300 مليون جنيه استرليني (391 مليون دولار) للاستحواذ على نيوكاسل، بعد “عملية مطوّلة” امتدت لأشهر ولاقت انتقادات واسعة على خلفيات حقوقية وتجارية.

حمّلت آنذاك البريطانية أماندا ستايفلي مديرة شركة “بي سي بي كابيتال بارتنرز”، أحد الأطراف الثلاثة في مجموعة المستثمرين، رابطة الدوري الإنكليزي مسؤولية فشل صفقة شرائهم نادي نيوكاسل.

وواجه العرض مواقف سلبية من منظمات غير حكومية تنتقد سجل السعودية في مجال حقوق الانسان، ومن شبكة “بي إن سبورتس” القطرية المالكة لحقوق بث الدوري الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تتهم الرياض بالوقوف خلف قرصنة بث القنوات التابعة لها.

وجاء في بيان النادي الذي يملكه مايك آشلي غير المحبوب من جماهير النادي “يؤكّد نيوكاسل أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز قد رفضت عرض استحواذ تقدّمت به مجموعة بي سي بي كابيتال بارتنرز، روبين براذرز وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بناءً على اختبار المالكين والمديرين”.

وأضاف “تم التوصل إلى هذا الاستنتاج على الرغم من قيام النادي بتزويد الرابطة بأدلة دامغة وآراء قانونية تفيد بأن صندوق الاستثمارات مستقل عن حكومة السعودية”.

واتهم النادي رابطة الدوري ورئيسها التنفيذي ريتشارد ماسترز بالتصرف بشكل غير مناسب، حيث قال ماسترز في رسالة إلى نائب نيوكاسل تشي أونوراه الشهر الماضي ان مجموعة ستايفلي رفضت فرصة عرض القضية على تحكيم مستقل.

وختم النادي “يتفهم مايك آشلي إحباط الجماهير ويود أن يطمئنهم بالتزامه تماما بضمان اكتمال عملية الاستحواذ، لأنه شعر بأنها في مصلحة النادي… يواصل مايك دعمه الكامل لستيف بروس (المدرب)، اللاعبين وجميع الموظفين ويتمنى لهم التوفيق في الموسم المقبل”.

وقال ماسترز الاربعاء ان الرابطة ستنظر في ملاءمة معايير المشترين المحتملين بعد فشل عملية الاستحواذ.

قال لشبكة “بي بي سي”: “سننظر مجددا في اختبار المالكين والمديرين وبعض القضايا والتفاصيل الخاصة به”.

تابع “حان الوقت للنظر به مجددا في ضوء الاحداث الاخيرة”.

وأبدت ستايفلي مديرة الاعمال المعروفة بعلاقاتها القوية في الشرق الأوسط، رغبتها بشراء النادي منذ أعوام، وتوصلت الى اتفاق مع مالكه الحالي مايك آشلي في نيسان/أبريل الماضي لبيع النادي، في صفقة يستحوذ بموجبها الصندوق السعودي المرتبط بولي العهد الامير محمد بن سلمان، على 80 في المئة من الأسهم.

وأحرز نيوكاسل يونايتد لقب بطولة إنكلترا أربع مرات آخرها في موسم 1926-1927، لكن لقبه الكبير الأخير يعود الى العام 1955. الا ان النادي يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وكان العديد من مشجعيه يمنون النفس في أن تنجح الصفقة وتكرار إنجاز مانشستر سيتي الذي حقق أربعة ألقاب في البرميرليغ منذ انتقال ملكيته الى الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان في العام 2008.

وكان مشجعو النادي المكنى بـ”ماغبايز”، يأملون في أن تنقذهم الصفقة من آشلي الذي لم يحظ بشعبية كبرى في 13 عاما على رأس النادي الشمالي، وهبط خلالها فريق نهر “تاين” مرتين الى دوري المستوى الثاني قبل العودة الى البريمرليغ. (أ ف ب)