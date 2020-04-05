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نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة جراء “كورونا”

منذ 17 دقيقة
كورونا في أميركا

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نيويورك- سجّلت نيويورك التي تعدّ مركز وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159 كما أعلن الحاكم أندرو كومو الأحد.
وقال الحاكم الديموقراطي في مؤتمر صحافي، هذه الحصيلة تسجل تراجعا طفيفا لعدد الوفيات التي سجلت قبل يوم (630) لكن “من المبكر” استخلاص النتائج. (أ ف ب)

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