نيويورك تشجّع طلاب المدارس على المشاركة في التظاهرات من أجل المناخ

نيويورك-أعطت سلطات نيويورك الضوء الأخضر أمس الخميس للتلاميذ الراغبين في التغيّب عن المدرسة للمشاركة في التظاهرة الكبيرة من أجل المناخ المزمع تنظيمها في العشرين من أيلول/سبتمبر بحضور الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.

وأعلنت الهيئة التي تشرف على إدارة أكثر من 1700 مدرسة عامة تحت إدارة رئيس البلدية الديموقراطي بيل دي بلازيو في تغريدة أنها “ستعذر التلاميذ الذين سيتغيّبون عن المدرسة للمشاركة في الإضراب من أجل المناخ في 20 أيلول/سبتمبر”.

وأوضحت “نشيد بالتلاميذ عندما يتطرّقون بطريقة محترمة وسلمية إلى مواضيع عزيزة عليهم”، مشيرة إلى أنها تشجّع المناقشات في المدرسة حول مسألة التغير المناخي وأهمية المشاركة في النقاش العام.

يرتاد حوالى 1,1 مليون تلميذ المدارس العامة في نيويورك.

ومن الصعب تقدير عدد المشاركين في التظاهرة التي ستقام في نيويورك تزامنا مع تظاهرات شبابية أخرى من أجل المناخ حول العالم.

وأشار المجلس البلدي في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة أنه يتوقع مشاركة 30 ألف تلميذ من نيويورك في هذه التظاهرة التي ستكون الناشطة الشابة من أجل المناخ، السويدية غريتا تونبرغ، في صفوفها الأولى.

ودعا الكثير من المشاهير ومن المنظمات غير الحكومية التي لا علاقة لها مباشرة بمسألة البيئة، مثل “العفو الدولية”، إلى المشاركة في هذه المبادرة.

ويقضي الهدف من هذه التظاهرة حضّ زعماء العالم على التحرّك قبل قمّة الأمم المتحدة حول المناخ في 23 أيلول/سبتمبر. (أ ف ب)