نيويورك تلجأ لـ”سلاح جديد” في حربها على الجرذان

كشفت مدينة نيويورك عن سلاح جديد في ترسانتها لمكافحة الجرذان المنتشرة في ممرات قطار الأنفاق، والتي تنهش أكياس النفايات، قائلة إنه فخ يحتوى على كحول.

وعرضت البلدية، الخميس، جهاز “إيكوميل” الذي يجتذب الجرذان بواسطة طعم إلى وعاء فيه سائل كحولي يغرق فيه.

وجرى القضاء على حوالى 107 جرذان، خلال شهر، بواسطة هذا الجهاز المستورد من إيطاليا، والذي جرب في محيط بلدية بروكلين.

وقال المسؤول المحلي إريك آدمز، خلال مؤتمر لعرض هذه التقنية على الصحفيين، إن نيويورك تواجه “أزمة” جرذان تثير الذعر في نفوس بعض العائلات.

وتشن بلدية كبرى المدن الأميركية حربا ضروسا على هذه القوارض، منفقة ملايين الدولارات للحد من انتشار هذه الحيوانات التي كان عددها يقدر بحوالى مليونين سنة 2014.

ولم توفر نيويورك سبيلا للقضاء عليها، من تعقيم الحيوانات إلى خنقها بالثلج الكربوني، مرورا بمكبات النفايات الذكية.

وفي العام 2017، قدم رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو خطة واسعة النطاق للتصدي لهذه القوارض تبلغ ميزانيتها 32 مليون دولار.-(سكاي نيوز)