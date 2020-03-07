“هاترك” العكش في شباب الأردن يطير بالصريح لصدارة الدوري مؤقتا

عمان – الغد – أحرز لاعب فريق الصريح محمد العكش أول هاتريك له ضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري المحترفين لكرة القدم في شباك فريق شباب الأردن سجلها في الدقائق ( 11 ،58 ، 84) في المباراة التي جرت اليوم بين فريق الصريح وشباب الأردن في إستاد الحسن بمدينة إربد وانتهت لصالح الصريح 4 -1.

ليتصدر فريق الصريح الترتيب العام للدوري بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط.

وسجل هدف الصريح الرابع اليفييرا د.19 فيما سجل هدف شباب الأردن لؤي عمران د. 70 .

ويبدأ الوحدات مشواره بلقاء مضيفه الأهلي عند الساعة 6.30 مساء في إستاد ستاد الملك عبدالله الثاني.