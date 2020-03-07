آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محليةكرة القدم

“هاترك” العكش في شباب الأردن يطير بالصريح لصدارة الدوري مؤقتا

منذ ساعتين
فريق الصريح

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد – أحرز  لاعب فريق الصريح محمد العكش أول هاتريك له ضمن منافسات الأسبوع الأول من  دوري المحترفين لكرة القدم  في شباك فريق شباب الأردن سجلها في الدقائق ( 11 ،58 ، 84) في المباراة التي جرت اليوم بين فريق الصريح وشباب الأردن في إستاد الحسن بمدينة إربد وانتهت لصالح الصريح 4 -1.

ليتصدر فريق الصريح الترتيب العام للدوري بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط.

وسجل هدف الصريح الرابع اليفييرا د.19 فيما سجل هدف شباب الأردن لؤي عمران د. 70 .

ويبدأ الوحدات مشواره بلقاء مضيفه الأهلي عند الساعة 6.30 مساء في إستاد ستاد الملك عبدالله الثاني.

مقالات ذات صلة

الوحدات يغلب الأهلي بخماسية نظيفة

منذ 9 دقائق

النبر وخير والشاذلي يودعن ملاعب كرة القدم

منذ 4 ساعات

ليفربول يخرج من دوامة الهزائم في الدوري الانجليزي – صور

منذ 4 ساعات

اتحاد كرة القدم يحتفل باليوم العالمي للمرأة – صور

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock