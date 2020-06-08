هاتفا Huawei Y8p وHuawei Y6p متوفران الآن للطلب المسبق في الأردن

ميزات قوية، وتصميمات مذهلة، وأداء قوي. كل ذلك في هاتف ذكي من الفئة الابتدائية وبسعر مناسب. هذا ما تهدف إلى تقديمه سلسلة هواتفHuawei Y ، خاصةً من خلال جعل ابتكارات الهواتف الذكية في متناول المستخدمين على جميع المستويات. أدخلت هواوي مؤخرًا إضافتين جديدتين لهذه السلسلة، هاتفي Huawei Y8p وHuawei Y6p، فأصبح لكل منهما مجموعة من الميزات والابتكارات الخاصة التي تبرزهما.

إليكم نظرة أكثر تعمقًا على كل من الهاتفين المتاحين حاليًا للطلب المسبق في الأردن:

Huawei Y8p: كاميرا فائقة الدقة وأداء متميز

نظرة واحدة على هاتف Huawei Y8p يتضح معها أنه أكثر من مجرد هاتف ذكي ابتدائي. من خلال اعتماد إعداد كاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 48 ميجابكسل، وأداء قوي، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وشاشة OLED Huawei Dewdrop قياس 6.3 بوصة، يجلب هذا الهاتف الذكي الجديد ميزات تم رؤيتها فقط في الهواتف الرائدة.

بالحديث عن الكاميرا، يأتي هاتف Huawei Y8p بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة تصوير عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. ومع ذلك، تكمن أبرز ميزة في هذه الكاميرا في القدرة على التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة بفضل دعمها للتصوير الفوتوغرافي الليلي الفائق Super Night Photography. يستخدم إعداد الكاميرا في هاتف Huawei Y8p مستشعرًا من قياس 1/2 بوصة لحساسية أفضل للضوء تعمل على تحسين السطوع والتفاصيل، بينما يساعد الذكاء الاصطناعي في تثبيت اللقطة، مما ينتج صورة مضاءة تمامًا، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ومن ناحية أخرى، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالتقاط صور بزاوية عريضة مع الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 8 ميجابكسل التي تتميز بمجال رؤية يصل حتى 120 درجة، مما يجعل التقاط اللقطات الواسعة والصور الجماعية أكثر سهولة، دون الحاجة إلى قص أي شيء أو أي شخص من الإطار. وفي الوقت نفسه، تساهم كاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل في تحسين اللقطات الشخصية لإضافة تأثيرات “بوكيه” غنية على شكل قلوب ودوامات والمزيد للحصول على صور مذهلة. تتعرف ميزة Master AI على ما يصل إلى 22 مشهدًا مختلفًا، مما يضمن أنه، وبغض النظر عما يحاول المستخدم التقاطه، فإن الإعدادات المطلوبة ستضبط وتحسن للحصول على اللقطة المثالية. في مقدمته، يأتي هاتف Huawei Y8p مزودًا بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وهي قادرة على التقاط صور سيلفي في ظروف منخفضة الإضاءة، وصور سيلفي ذات إضاءة خلفية بدقة عالية الوضوح HDR مضاءة جيدًا أيضًا، مما يضمن نتائج مثالية في كل مرة. بمساعدة خوارزميات AI Beauty Editing، تبدو صور السيلفي بهذه الكاميرا رائعة وطبيعية أيضًا.

يقدم هاتف Huawei Y8p أداء قويًا، بفضل ذاكرة الوصول العشوائي التي تبلغ 6 جيجابايت للحصول على أداء سلس، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت لمساحة كبيرة للصور ومقاطع الفيديو والألعاب. ويحتوي أيضًا على بطارية ضخمة بسعة 4000 ميللي أمبير مع دعم خاصيّة AI Power Saving. ولضمان أداء قوي وفعال، يأتي هاتف Huawei Y8p مزودًا بمعالج Kirin 710F، الذي يحافظ على عمل كل شيء بسلاسة، حتى في ظل الحمل العالي. الهاتف يدعم نظام التشغيل EMUI 10.1 مع واجهة مستخدم أكثر سلاسة. يؤدي هذا أيضًا إلى طرح تقنية GPU Turbo التي تمت ترقيتها، والتي تعمل على تحسين أداء الألعاب عن طريق تقليل التأخيرات وانخفاض معدل الإطارات.

يحتوي هاتف Huawei Y8p على شاشة OLED Dewdrop ضخمة بقياس 6.3 بوصة. بفضل الدقة العالية الوضوح FHD+ والتي تبلغ 2400×1080 ونسبة الشاشة إلى الجسم العالية، فإن هذا يمنحك تجربة مشاهدة غامرة، سواء للألعاب أو الترفيه أو التصفح. يجلب هاتف Huawei Y8p أيضًا تقنية بصمة الإصبع على الشاشة إلى السلسلة، مما يتيح للمستخدمين النقر ببساطة على شاشة هواتفهم لإلغاء قفلها. تم استكمال هذه الشاشة بتصميم 3D Arc في هاتف Huawei Y8p، والذي يحافظ على شكل نحيف وقبضة مريحة. يأتي الهاتف بلونين رائعين هما الأزرق السماوي، والأسود الليلي.

Huawei Y6p: هاتف من الفئة الابتدائية مع بطارية تدوم طويلاً

الهاتف الآخر الذي تم تقديمه لهذه السلسلة هو Huawei Y6p، الذي يتخذ نهجًا أكثر تركيزًا على الأداء. في حين أنه يحتوي أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، و3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وشاشة Huawei Dewdrop كبيرة قياس 6.3 بوصة، فإن الميزة الرئيسية هنا في الواقع هي البطارية الضخمة بسعة 5000 ميللي أمبير.

تستهدف بطارية هاتف Huawei Y6p الكبيرة بسعة 5000 أمبير المستخدمين الذين يقومون بالعديد من المهام عبر هواتفهم الذكية، مما يتطلب منهم امتلاك بطارية كبيرة بما يكفي لجميع مهامهم. هذه البطارية كبيرة بما يكفي لتوفير ما يصل إلى 32 ساعة من تشغيل الفيديو، أو حتى 20 ساعة من تصفح الإنترنت، بشحنة واحدة. وهو مدعوم أيضًا بوضع Huawei Power Saving لدعم المزيد من الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهاتف Huawei Y6p أيضًا العمل مُخزّن طاقة (Power Bank) لشحن الأجهزة الأخرى، وحتى العمل كمخزن احتياطي للأجهزة الأخرى.

يأتي هاتف Huawei Y6p بكاميرا ثلاثية 13 ميجابكسل تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا عدسة تصوير عريضة بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق 2 ميجابكسل. تعمل هذه الكاميرات الثلاث معًا لالتقاط صور مذهلة، سواء في الإضاءة المنخفضة أو صور الزوايا العريضة، أو حتى صور تأثيرات البوكيه الغنية. يأتي هاتف Huawei Y6p بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل مع خوارزميات تجميل متطورة لالتقاط صور سيلفي رائعة.

يأتي هاتف Huawei Y6p مزودًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجابايت للحصول على أداء سلس، و64 جيجابايت من التخزين الداخلي، يمكن توسيعها إلى 512 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD. يعمل الهاتف بمعالج MTK Helio P22 ثماني النواة، ويدعمه EMUI 10.1 للحصول على أداء فعال من جميع النواحي، وواجهة مستخدم أفضل.

ميزة أخرى خاصة بهاتف Huawei Y6p هي قدرته الصوتية. نظرًا لتميز Huawei SuperSound، فإن هاتف Huawei Y6 لديه الكثير ليقدمه من حيث الصوت. تستخدم هذه الميزة غرف صوت كبيرة لمكونات الصوت والرنين الأفضل، مما يزيد من مستوى الصوت والجودة. وفي الوقت نفسه، يراقب مضخم الطاقة الذكي السماعات الخطية الفائقة لاستشعار التغيرات وتكييفها داخل المناطق المحيطة لإنتاج أصوات أعلى بصوت جهير ووضوح محسنين. بينما توفر خوارزمية تحسين الصوت دعمًا للتأثيرات الصوتية عالية الجودة.

يمكن للمستخدمين أيضًا الاستماع إلى الراديو دون الحاجة إلى توصيل سماعات الأذن للعمل كهوائي. تم تحسين أنظمة الصوت بشكل أكبر باستخدام Huawei Histen 6.0، الذي يدعم تأثير الصوت المحيطي 9.1 قناة للحصول على تجربة صوت غامرة. أخيرًا، يمنح خيار وضع الحفلة في هاتف Huawei Y6p الاتصال بهواتف ذكية متعددة في الشبكة نفسها لتشغيل قنوات صوت مختلفة للحصول على تجربة استماع أفضل.

يأتي هاتف Huawei Y6p مع شاشة Huawei Dewdrop قياس 6.3 بوصة بدقة HD+ 1600×720 مع الحد الأدنى من الحواف للحصول على تجربة مشاهدة غامرة. يتوفر الهاتف الذكي بثلاث ألوان معاصرة ومتميزة هي، الأرجواني الفانتوم، والأسود الليلي، والأخضر الزمردي. تحتوي اللوحة الخلفية للهاتف أيضًا على مستشعر بصمة الإصبع.

يأتي كل من الهاتفين Huawei Y8p وHuawei Y6p مثبتين مسبقًا مع Huawei AppGallery، متجر التطبيقات الرسمي لهواوي، وثالث أكبر متجر تطبيقات على مستوى العالم، حيث تسمح هذه المنصة للمستخدمين بتحميل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، وكذلك الاستمتاع بمكتبة غنية من وسائط الترفيه عالية الجودة على Video Huawei، Music Huawei وReader Huawei مع محتوىً جديد من كبار مقدمي الخدمات، يتم تحديثهم باستمرار.

من خلال تصميماتها المتطورة للهواتف الذكية وميزات الأداء القوية وإعدادات الكاميرا القوية، فإن هواتف سلسلة Huawei Y هي بالضبط ما تحتاجه شريحة الفئة الابتدائية لتنشيط الشريحة ككل. تعدّ الإضافات الجديدة للسلسلة؛ هاتفي Huawei Y8p وHuawei Y6p أمثلة رائعة على هذا النهج، مما يجعلهما هاتفين ذكيين من الفئة الابتدائية، يجب أن ينظر إليهما أولئك الذين يبحثون عن هاتف جديد.

وابتداءً من اليوم الإثنين 8 حزيران 2020، يتوفر هاتف Huawei Y8p للحجز المسبق في الأسواق الأردنية بسعر 177 دينارًا، بالإضافة إلى هدية مجانية عبارة عن Band 4e بقيمة 22 دينارًا، في حين يتوفر هاتف Huawei Y6p أيضًأ للحجز المسبق بسعر 106 دنانير، بالإضافة إلى حزمة من الهدايا المجانية بقيمة 15 دينارًا.