Vivo تطلق هاتفها الجديد S1 Pro في الأردن

عمان- -الغد- أطلقت شركة Vivo للهواتف الذكية هاتفها الجديد Vivo S1 pro في الأردن، من سلسلة هواتف S Vivo الذي يجمع بين التصميم المتميز ومجموعة من ميزات التصوير المحسنة.

فهو يحتوي على كاميرا رباعية العدسات ماسية الشكل بدقة 48 ميجا بكسل، إضافة الى سمات متطورة مثل سيلفي

ويضم هاتف Vivo S1 pro خصائص حماية عالية؛ فهو مزود بتقنية المسح الضوئي للبصمة المدمجة في الشاشة.

ويعمل هاتف Vivo S1 Pro بواسطة واجهة المستخدم Funtouch OS 9.2 التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد باي 9.0 ، إضافة الى أنه يدوم طويلا دون الحاجة الى شحنه لأنه مزود ببطارية جبّارة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع ميزة الشحن السريع لتجربة أطول عمرًا.

ويتمتع الهاتف الجديد بذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجا بايت والتي جعلته يتفوق على الهاتف S1 من نفس السلسلة بفارق 2 جيجا بايت.

و يفتح قفل هاتف Vivo S1 Pro بسهولة أكبر عبر لمسة واحدة على شاشة الهاتف، وذلك عن طريق تقنية مسح البصمة المدمجة في الشاشة لإلغاء القفل والتي توفر كثافة بكسل بصمة الإصبع والخوارزميات متطورة في الجهاز وسيلة أكثر أمانًا وبديهية لفتح القفل، مع تأثيرات رسومية متعددة لجعل عملية فتح الهاتف سهلة وممتعة في آن معاً.

ويمكن الهاتف مستخدميه من إلتقاط صور السيلفي الليلي من خلال اكاميرته الأمامية ذات الدقة العالية التي تبلغ 32 ميجا بكسل، وتتمتع هذه الكاميرا بميزة الوضوح فائق الدقة (Full HD+).

إلى جانب العديد من التقنيات وبرامج تحسين الصورة القابلة للتخصيص، مثل تجميل الوجه وتعزيز الإضاءة الأمامية، سيتمكن المستخدمون من التقاط أجمل سيلفي على الإطلاق.

ومن خلال الشاشة الكبيرة FHD Super AMOLED لهاتف Vivo S1 pro بقياس 6.38 تصبح مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والألعاب أكثر متعة ووضوحا.

هذا وتتميز كاميرا Vivo S1 pro بأربع عدسات؛ حيث يحتوي على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجا بيكسل، مع ثلاث عدسات اضافية لتغطية الزاوية العريضة تمكن مستخدمها من التقاط مقاطع فيديو عالية الوضوح بدقة 1080 بكسل.

وللهاتف الذكي الجديد ذاكرة كبيرة بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت مما يتيح للمستخدمين تجربة تنقل سهلة وسلسة بين التطبيقات وسعة تخزين عالية . فيما بطاريته بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع ميزة الشحن السريع ويزن 186.7 غرام فقط، ومتوفر باللونين الأسود الماسي والأزرق السماوي.