هاتف ذكي من هواوي بابتكارات رائدة ومزايا فريدة



عمان-أطلقت هواوي مؤخرا أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Huawei P، الهاتف الرائد الجديد Huawei P40 Pro. على خطى أسلافه نفسه، يأتي الهاتف بتصميم جميل وبأداء قوي، حيث يجمع Huawei P40 Pro بين أعتدة وبرامج قوية، إلى جانب إعداد كاميرا Ultra Vision Leica Quad في جسم راق، أنيق وعملي. تم تصميم كل من ميزاته المبتكرة لمنح المستهلكين أقصى استفادة من هواتفهم الذكية، لذلك دعونا نلقي عليها جميعا نظرة أعمق.

والتصميم أحد أكثر السمات المميزة لسلسلة هواتف Huawei P. يتوفر هاتف Huawei P40 Pro بلمسة نهائية غير لامعة باللون الفضي واللون الأسود اللامع، مما يضفي بساطة أنيقة.

الجزء الأمامي من الهاتف أنيق أيضًا. مع شاشة Huawei Quad-Curve Overflow الجديدة، يتمتع هاتف Huawei P40 Pro بشاشة منحنية على الجوانب الأربعة، بما في ذلك الجزء العلوي والسفلي، والتي تشبه الماء عند حافة التدفق من الكوب، مع تصميم مستقبلي يندمج بسلاسة في الجسم الأحادي للهاتف. تمهد براعة التصميم الطريق أمام زوايا دائرية أكثر انسيابية للحصول على تجربة استخدام أكثر راحة، بينما تسمح الحواف الرفيعة بتجربة مشاهدة غامرة أكثر.

تعدّ الشاشة أيضا علاجا مرئيا، وذلك بفضل معدل التحديث 90 هيرتز وشهادة شاشة TÜV Rheinland، مما يسمح بعرض أكثر انسيابية وسلاسة مع انبعاثات منخفضة للضوء الأزرق.

وتشتهر هواوي بابتكاراتها في عالم تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس، كمعالج Kirin 990 5G على سبيل المثال، الذي يتميز به هاتف Huawei P40 Pro. ويعدّ هذا المعالج المخصص من الجيل الخامس واحدًا من أكثر المعالجات تطورًا اليوم، حيث تم تصنيعه من خلال عملية 7 نانوميتر المتطورة، وهو المسؤول عن توفير أداء تنافسي للغاية وكفاءة في استخدام الطاقة وكثافة الترانزستور، مع ضمان إدارة الطاقة بكفاءة. إلى جانب ذلك، توفر هندسته الفريدة دعما لشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، إضافة لشبكات الجيل الخامس في كلتا أوضاع الجيل الخامس غير المستقلة (NSA) والمستقلة (SA). الشبكات غير المستقلة (NSA) هي الموجة الأولى من شبكات الجيل الخامس، والتي تستخدم البنية التحتية الحالية للجيل الرابع.