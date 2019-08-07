هاتف طوارىء لشكاوى الإزعاج خلال العيد

عمان – الغد – دعت أمانة عمان شركات المقاولات والورش والمشاريع العمرانية لعدم مزاولة أية أعمال طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك والتقيد بقانون البناء الوطني وكوداته وقانون العمل ، وتحت طائلة المسؤولية.

وكذلك عدم ارتكاب المخالفات بوضع مواد البناء بشكل يعيق الحركة المرورية وحركة المشاه على الطرق والأرصفة.

وحددت دائرة رقابة الاعمار برنامج مناوبات على مدار الساعة لمتابعة اي اعمال حفريات ومخالفات الابنية والازعاج ومتابعة الاليات التي تقوم بطرح الانقاض والطمم في غير الاماكن المخصص لها بالمكبات مع إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الحاكم الاداري.

وخصصت دائرة رقابة الاعمار رقم طوارئ (0778523888) لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتسبب بازعاج الاخرين نتيبجة اعمال الحفر او الورش العمرانية خلال عطلة العيد.