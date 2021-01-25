هاتف فيفو V20: التجربة الأمثل للتصوير بالكاميرا الأمامية

دبي – الإمارات العربية المتحدة، يناير 2021: في ظل استهداف أعداد متزايدة من شركات تصنيع الهواتف الذكية لمحبي الألعاب والمستهلكين المتصلين بشبكات التواصل الاجتماعية أثناء التنقل، أصبحت الكاميرا الميزة الأكثر شعبية وتطوراً في الهواتف الذكية اليوم. ففي الأعوام القليلة الماضية، أصبح واضحاً أن الكاميرا باتت الميزة الأكثر جذباً للمستهلكين عند شراء هاتف ذكي، خاصة وأنهم لا يحملون جهازاً مستقلاً لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات. ولا يركز المستهلكون على الكاميرا الخلفية وحسب، بل إنهم يولون الأولوية لجودة الكاميرا الأمامية أيضاً.

وكونها شركة تركز على المستهلكين أولاً، حظيت سلسلة هواتف V من فيفو بتحسينات ملحوظة بناءً على معلومات المستهلكين. ويوفر هاتف V20 للمستخدمين قدرات متطورة للكاميرا وبرمجيات وعتاداً قوياً لدعم التشغيل بسلاسة. إليكم نظرة على ما تتميز به الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف:

عالم جديد من قدرات تصوير السيلفي

تجتذب سلسلة هواتف V20 من فيفو المستهلكين الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والأزياء. ولهذا يقدم الهاتف قدرات تصوير قوية بالكاميرا الأمامية تساعد المستخدمين على التقاط صور مميزة.

أبرز ما يميز هاتف V20 هو الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 44 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي على العين Eye Autofocus التي تسمح للمصورين الهواة والمحترفين بالتقاط صور بورتريه جميلة وتسجيل فيديوهات غنية بالألوان والعمق. كما أن ميزة Ultra HD التي تترافق مع تقنية FD للتعرف على الوجه (التي طورتها فيفو بشكل مستقل) تمكّن التركيز التلقائي على العين بسرعة وتعالج مشاكل الصور خارج التركيز التي تعتبر شائعة عند استخدام عدسات البرايم على مسافة قريبة جداً أو بعيدة. لذا فإن محتوى الصور ذات الجودة العالية في هاتف V20 يضمن تركيزاً ووضوحاً فائقين.

وضوح في الليل مع ميزة Softlight

تستطيع الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف التقاط صور واضحة جداً حتى أثناء الليل. وباستخدام التعريضات المتعددة وخوارزميات إلغاء التشويش، يقوم هاتف V20 بتعزيز تفاصيل الوجه والتغلب على أي صعوبات للتصوير في الظروف المظلمة. وتتيح ميزتا Selfie Softlight Band وإضاءة الاستديو المعيارية التقاط صور سيلفي واضحة وحادة أثناء الليل من خلال تعديل الضوء المحيط في الداخل والخارج، ما ينتج ألواناً ممتازة تسلط الضوء على درجات البشرة الطبيعية.

فيديوهات سيلفي عالية الجودة بدقة 4K

بفضل تكنولوجيا الكاميرا المتقدمة، يمكن لمحبي التصوير التقاط فيديوهات شخصية بدقة 4K مع استخدام ميزة التركيز التلقائي على العين. كما أن دقة 4K تعني أنها تجمع عدد بكسلات أكبر بأربع مرات من دقة Full HD العادية، ما يضمن محتوى عالي الدقة ونابضاً بالحيوية.

مستوى جديد من الثبات في فيديوهات البورتريه

بفضل ميزة Steadiface Selfie Video، تحظى فيديوهات البورتريه بثبات معزز (مع اقتطاع بسيط في قياس الصورة) لينتج عنه فيديوهات أكثر ثباتاً. وبفضل الجيروسكوب الموجود في الجهاز، فإنه يساعد على مجابهة أي اهتزاز عند استعمال الكاميرا باليد ويحافظ على ثبات الإطار ووضوحه.

ضاعف لمساتك الإبداعية

يمكن للمستهلكين باستخدام ميزة Dual-View Video تسجيل الفيديوهات باستخدام الكاميرتين الخلفية والأمامية في الوقت نفسه. ويحتوي هاتف V20 على العديد من الأنماط لمشاهدة هذه الفيديوهات، مثل نمطي dual-view وpicture-in-picture اللذين يعززان التدوينات المصورة Vlogs والتفاعلات مع عدة أشخاص.

لا تفوّت أي لحظة

علاوة على ما سبق، يتيح هاتف V20 للمستخدمين التحكم بالزمن من خلال ميزة فيديو السيلفي البطيء Slo-Mo Selfie Video التي تمكّن مصوري الفيديو من التنقل بين الحركة البطيئة والسريعة والاستمتاع بسلاسة سرعة 240 إطاراً في الثانية وحتى سرعات أبطأ بثماني مرات من سرعة التسجيل.

ستايلات أكثر تناسب أسلوبك المتفرد

يلبي هاتف V20 متطلبات المستهلكين على تأثيرات الصور القابلة للتعديل من خلال ميزة Multi-Style Portrait. ويشمل هذا ما يلي: