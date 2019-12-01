شركات وأعمال

هاتف “هواوي” الذكي الأفضل ضمن الفئة الأساسية

منذ 36 دقيقة

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عمان- بالنظر إلى جميع الاتجاهات التصميمية التي شهدتها الهواتف التي تعمل بنظام Android خلال الأعوام الماضية وحتى الآن، نلاحظ حدوث تحسينات ملموسة على مستوى تصميم شاشة العرض، إلى جانب قيام بعض الشركات المُصنّعة بإعادة تصميم اللوحات الخلفية لهواتفها الذكية. واليوم، عند تصميم المنتجات، تستمد العديد من العلامات التجارية الإلهام من الطبيعة لابتكار تصاميم جمالية أصيلة ومذهلة. بدءاً من لون Twilight في سلسلة Huawei P20 التي أطلقتها الشركة العام الماضي وأصبحت تجسد تصميماً كلاسيكياً متفوقاً للهواتف الذكية، وصولاً إلى اللون الكريستالي اللامع Breathing Crystal المستوحى من مسطحات الملح الطبيعية المذهلة في سلسلة Huawei P30، التي أطلقت موجةً جديدةً على مستوى تصاميم التدرج اللوني مباشرةً بعد الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، تمثل “هواوي” القوة الدافعة الرئيسية لتطبيق الجوانب الجمالية الطبيعية في تصميم المنتجات التكنولوجية. وخلال فعالية إطلاق سلسلة Huawei Mate 30 في الصين خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، كشفت هواوي عن قيامها بشحن أكثر من 17 مليون وحدة من هذه السلسلة لغاية تاريخ 26 أيلول (سبتمبر) 2019.

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