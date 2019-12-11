هاتف Huawei P30 Pro بألوانه الجديدة المذهلة وساعةWATCH GT 2 Huawei قياس 42 مليمتر أخيراً في السوق الأردني يوم 16 كانون الأول

لطالما عودنا العملاق الصيني هواوي على أجمل المفاجآت فيما يتعلق بمنتجاته المبتكرة والرائعة.. وأحدث هذه المفاجآت إطلاق تصميمات جديدة لاثنين من أبرز منتجاته في السوق الأردني يوم 16 كانون الأول الجاري وهما، الهاتف المحبوب Huawei P30 Pro سعة 128 جيجابايت بشكله الجديد وبلونين نابضين بالحياة هما الأزرق الميستيك Mystic Blue واللافندر الميستيك Mystic Lavender، وساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مليمتر المتميزة.

يحافظ هاتف Huawei P30 Pro بتصميمه الجديد على المزايا الرائعة نفسها التي تضمنتها النسخة السابقة من الجهاز، أما الاختلاف الوحيد فهو التصميم الخارجي الذي يتميز بالجمالية والأناقة.. وإذا كنتم تتساءلون ما الذي سيدفعكم لاقتنائه، إليكم بعض هذه الأسباب:

التقاط أجمل الصور ليلاً ونهاراً

يحتوي هاتف Huawei P30 Pro على كاميرا رباعية من لايكا قادرة على تلبية جميع متطلبات التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي. أولاً، هناك كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر سوبر سبكتروم الذي يسمح بدخول المزيد من الضوء إلى الكاميرا، وبالتالي الحصول على صور جميلة حتى مع إنارة تكاد تكون معدومة، أو خلال الليل. وهناك أيضاً عدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل، والتي تجمع جميع أصدقائكم في صورة واحدة، بالإضافة إلى عدسة التصوير القريب بدقة 8 ميجابكسل مزودة بعدسة سوبر زووم التي تمنحكم الفرصة لالتقاط صور أقرب لفنانيكم المفضلين على خشبة المسرح، أو حتى تفاصيل دقيقة لتتعرفوا عن كثب على أزيائهم. وأخيراً، هناك أيضاً كاميرا “تي أو إف TOF” (Time of Flight)، والتي تضمن احتواء جميع صوركم على تأثيرات “بوكيه” غنية، بحيث تبرزون من بين جميع صور البورتريه على شبكات التواصل الاجتماعي.

تقريب الأشياء البعيدة مع عدسة سوبر زووم

مع عدسة سوبر زووم أصبح كل شيء قريباً الآن. بإمكانكم اليوم التقريب إلى مستويات تصل إلى 5 مرات تقريب بصري، أو هجين يصل إلى 10 مرات، أو رقمي يصل إلى 50 مرة، بحيث تلتقطون جميع التفاصيل على خشبة المسرح حتى وإن كنتم تجلسون في المقاعد الخلفية. وبإمكانكم كذلك الحصول على فيديوهات وصور مليئة بالتفاصيل وكاملة الوضوح بفضل استقرار الصورة البصري المدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي، حتى إن رغبتم في تصوير القمر.

تسجيل مقاطع فيديو في الظلام

غالباً ما تكون الصور التي تلتقطونها أثناء الليل غير كافية لإعطاء المشهد كل ما يستحق، وقد لا ترتقي الفيديوهات إلى المستويات التي تأملون بها أيضاً أثناء الليل. وهنا يبرز هاتف Huawei P30 Pro ليسجل لكم مقاطع فيديو رائعة مع ألوان زاهية وتفاصيل حادة في الظلام.. فسواء كنتم في مكان معتم أو في حفلة غنائية قليلة الإنارة، فإن هذا الهاتف المذهل يبدع في التقاط أجمل الفيديوهات.

بطارية تدوم طويلاً ويمكن شحنها بشكل سريع

الحياة مليئة بالذكريات الجميلة التي قد ترغبون بتخليدها عبر التقاط الصور والفيديوهات، ولكن ماذا لو نفدت البطارية وفاتتكم الفرصة؟! مع هاتف Huawei P30 Pro، هذا الأمر لن يحدث معكم بفضل البطارية الضخمة باستطاعة 4,200 مللي أمبير/ساعة، والتي تدوم أكثر من يوم كامل مع الاستعمال المكثف. وفي حال نفدت طاقة البطارية، لن يخذلكم الشحن السريع من هواوي بقوة 40 واط، والذي يشحن 70% من بطارية الهاتف خلال 30 دقيقة فقط. وكذلك يدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، والشحن اللاسلكي العكسي الذي يمكنكم من شحن الأجهزة الأخرى القابلة للارتداء أو حتى هاتف أحد أصدقائكم، فقط ضعوا هاتفه فوق هاتف Huawei P30 Pro إن كان هاتفه يدعم معيار الشحن اللاسلكي “كيو آي”.

وبعد أن تعرفنا على مزايا هاتف Huawei P30 Pro، لا بد لنا أن نسلط الضوء على ساعة Huawei WATCH GT 2 التي حققت منذ إطلاقها في الأسواق المحلية والعالمية مؤخراً نجاحاً كبيراً، حيث ستطرح هواوي هذه الساعة الرائعة بقياس 42 مليمتر في السوق الأردني بسوار مطاطي باللونين الأسود أو الأخضر يوم 16 كانون الأول الجاري أيضاً.. إليكم بعض المزايا المدهشة التي ستدفعكم لاقتنائها:

معالج Kirin A1 من هواوي يوفر دعماً لا يضاهى لإطالة عمر البطارية

تعدّ ساعة Huawei WATCH GT 2 أول ساعة تقدمها هواوي مع معالج A1 Kirin الجديد، بما يتيح للساعة قياس 42 مليمتر أن تعمل لمدة تصل إلى أسبوع واحد مع تشغيل ميزة حساس ضربات القلب الذكي وتنبيهات الاتصالات معاً بشكل متواصل، ويمكنها عند تشغيل الوضع الكلاسيكي العمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوع واحد. وتم تحسين عمر البطارية عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي.

تدمج رقاقة Kirin A1 في تصميمها وحدة معالجة متقدمة لاتصالات بلوتوث، ووحدة معالجة صوتية قوية، ومعالج للتطبيقات يتمتع بمعدل استهلاك شديد الانخفاض للطاقة، فضلاً عن وحدة مستقلة لإدارة الطاقة. ويتيح المزيج المثالي من الأداء الفائق والاستهلاك عالي الكفاءة للطاقة لساعة Huawei WATCH GT 2 تقديم أفضل تجارب الاستخدام مع عمر أطول للبطارية.

مزايا المراقبة الاحترافية للأنشطة الرياضية تثري تجربة استخدام الساعة الذكية

حققت ساعة Huawei WATCH GT بنسختها الأولى نجاحاً كبيراً بفضل قدرتها على تتبع وقياس النشاطات الرياضية. ولا تقل النسخة الجديدة من الساعة عن سابقتها، حيث تتميز بالقدرة نفسها على تتبع النشاطات من خلال عدد كبير من الحساسات الدقيقة وأنظمة التتبع الذكية. ويمكن القول إن هذه الساعة المتينة مناسبة لتتبع النشاطات الرياضية تماماً.

وعند تشغيل الوضع الرياضي، يمكن لساعة Huawei WATCH GT 2 التوافق مع 15 رياضة مختلفة، بما في ذلك 8 رياضات في الهواء الطلق تشمل (الجري، والمشي، والتسلق، والتنزه سيراً على الأقدام، وسباقات الجري، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والترايثلون)؛ و7 رياضات في الصالات الرياضية تشمل (المشي، والجري، وركوب الدراجات، والسباحة في الأحواض المغلقة، والتدريب الحر، واستخدام آلات التمارين الرياضية، وجهاز التجذيف). وتوفر الساعة في هذه الأوضاع الرياضية الـ 15 منظومة مراقبة شاملة تضم حوالي 190 نوعاً من البيانات، حيث تقدم تحليلات موجّهة للبيانات قبل التدريب للرياضات المختلفة، وتحليلاً لسجلات البيانات أثناء التدريب، إلى جانب توفير مشورة اختصاصية بعدها. ويشابه اقتناء هذه الساعة الاستعانة بمدرب رياضي شخصي وذكي لتعزيز سلامة وجودة التدريبات.

إدارة صحية شاملة للعناية اليومية

نجحت هواوي في احتلال مكانة ريادية في قطاع الإدارة الصحية، وتأتي ساعة Huawei WATCH GT 2 ثمرة لهذه الخبرات الواسعة. وما لم يتم تشغيل الوضع الرياضي فيها، ستقوم الساعة بتنبيه المستخدم عندما يزيد معدل نبضات قلبه عن 100 نبضة بالدقيقة، أو يقل عن 50 نبضة بالدقيقة لمدة تزيد عن 10 دقائق.

يعاني الكثيرون من صعوبات النوم، إلا أن هواوي تحل هذه المشكلة مع نظام Huawei TruSleep™ 2.0، الذي يتيح للساعة مراقبة جودة النوم وتتبع ضربات القلب في الوقت الحقيقي، إلى جانب قياس جودة التنفس وتوظيف تحليلات البيانات الضخمة لتقييم جودة النوم. وتوظف الساعة تقنيات الذكاء الاصطناعي من هواوي لتحليل الصعوبات في النوم بدقة وتقديم اقتراحات حول تحسين النوم.

تصميم زجاجي متكامل وثلاثي الأبعاد لتوفير تجربة عرض واسع النطاق

استمدت ساعة Huawei WATCH GT 2 مظهرها الكلاسيكي من الجيل الذي سبقها مع تعزيز معاييرها الجمالية عبر تزويدها بشاشة عرض كاملة وتصميم يخلو من الحواف. ويتيح التصميم الزجاجي المتكامل وثلاثي الأبعاد نطاقاً أوسع لشاشة العرض. وتتميز الساعة بقياس 42 مليمتر بميناء منحنٍ تبلغ سماكته 9.4 مليمتر فقط، ويتم تزيينه بإطار معدني أنيق وبالغ النحافة.

إذا رغبتم باقتناء هاتف Huawei P30 Pro بتصميمه الجديد المذهل، أو ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مليمتر فور طرحهما في السوق الأردني الإثنين المقبل الموافق 16 كانون الأول، يمكنكم زيارة جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/)، حيث يتوفر الهاتف بسعر 499 ديناراً، أما الساعة فهي متاحة بعدد محدود لا يتجاوز 200 ساعة وبسعر 129 ديناراً.. فلا تتردوا في اقتناء المنتج المفضل لديكم للحصول على تجربة استخدام استثنائية!