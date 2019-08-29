هاتف HUAWEI P30 Pro بإصدار جديد 128 جيجابايت، نسخة محدودة أنيقة وعصرية

هل تحب أن تمتلك هاتفاً مليئاً بالابتكارات مع ألوان جذابة وعصرية؟ استمر في قراءة هذه المقال فلدينا أخبار جيدة لك. تقدم Huawei هذه المرة هاتف HUAWEI P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي العصري كنسخة محدودة مع سعة تخزين 128 جيجابايت مما يعني مساحة كافية لحفظ كافة صورك وفيديوهاتك والملفات الأخرى.

من الصحيح القول أن جميع ألوان هاتف HUAWEI P30 Pro تبدو مذهلة، لكن اللون الأبيض اللؤلؤي يأتي من عالم مختلف تماماً فهو لون لانراه كل يوم في الهواتف الذكية، ويأتي مع تصاميم وجسم زجاجي فاتن جداً مما يعطيه مظهراً فريداً من نوعه.

عندما صممت Huawei هذا الهاتف، سعت لإحضار الهالة الحقيقية لمنتجاتها، فقد خلق المصممون أسلوباً أصلياً لسلسة هواتف HUAWEI P عندما صاغوا مبادئ فريدة لجماليات هذا الهاتف. وتبع ذلك جولات عدة من التنقيح قبل ولادة اللون الأبيض اللؤلؤي، إنه بكل تأكيد أحد أكثر الألوان جمالاً وأناقة.

يتمتع الجهاز بجاذبية هائلة مع شاشة عرض كبيرة والكثير من القوة الأدائية والطاقة، فضلاً عن كاميرا رباعية من لايكا حيوية ومتنوعة. وفي الوقت الذي يأخذ هذا الهاتف مظهره الفاخر من اللون الأبيض اللؤلؤي؛ هناك بكل تأكيد التصميم الجميل المكمل لروعة اللون.

و يأتي هاتف HUAWEI P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي مع جيل جديد من شاشة العرض الكامل FullView التي تدعم دقة تصل إلى 2340×1080 بحيث يمتد المحتوى إلى كل ركن من أركان الشاشة، وتنحني جوانب الشاشة بشكل طبيعي نحو حافة الإطار الذي يذوب في سبيل تقديم تجربة عرض فريدة لشاشة بلا حدود.

واجهة الهاتف لا يمكن أن تكون أكثر سلاسة أو أكثر تفاعلية؛ EMUI 9.1 بالحد الأدنى من التصاميم لأيقونات التطبيق، تستوحي عناصر التصميم من الصور التي غالباً ما تراها في الحياة اليومية. كما تتميز بتباين لوني معدل بين الأيقونات وخلفيات الواجهة، خالقة حدوداً واضحة بين كل أيقونات التطبيقات لتصبح بالتالي سهلة الإيجاد بغض النظر عن خلفية الجدار. هذا الترتيب الجديد للأيقونات يقلل من فرص النقر على تطبيق مختلف عن طريق الخطأ ويمنحك تجربة استخدام استثنائية.

يدعم هاتف HUAWEI P30 Pro محرك الألعاب GPU Turbo 3.0 الذي يتميز بقائمة موسعة من 70 لعبة إضافية مما يوفر تجربة مذهلة في ألعاب الهاتف مع استهلاك منخفض للطاقة. كما يحتوي على بطارية ضخمة 4200 مللي أمبير في الساعة مع تقنية إعادة شحن سوبرتشارج بقوة 40 واط ليشحن 70٪ من الهاتف خلال 30 دقيقة فقط.

HUAWEI P30 Pro بنسخته الجديدة – مساحة تخزين 128 جيجابايت واللون الأبيض اللؤلؤي – متوفر الآن في الأسواق الأردنية مع علبة هدايا رائعة وغطاء مذهل مزين بكريستال سواروفسكي® الملفت للنظر والمثالي لعشاق الموضة بـ 555 ديناراً فقط وبإصدار محدود!