هاتف Huawei P40 Pro متوفر حاليا في الأردن



عمان-لطالما اشتهرت سلسلة هواتف P من هواوي بتصميمها الرائع وتفاصيلها الفريدة التي تميزها عن بقية الهواتف الذكية. ولطالما كانت سلسلة Huawei P الأبرز في تصميمها، سواء من ناحية الألوان الجديدة أو التصاميم الجديدة كليًا التي تحدد الاتجاه العام للسوق. يستمر هاتف Huawei P40 Proالجديد، الذي أطلق حديثًا، في المسيرة ذاتها بلمساته الفريدة غير اللامعة باللون الفضي Silver Frost واللامعة بالأسود الكلاسيكي Black وإطلالته المستوحاة من فن الحركة. لنتحدث عن هذه التفاصيل الرائعة.

استلهمت هواوي تصاميمها من الطبيعة عند اختيار الألوان التي تعكس جماليات تصاميم سلسلة P، واستخلصت العلامة إلهامها في تصميم هاتف Huawei P40 Pro من الماء وأشكاله المختلفة. ومن خلال ضبط الألوان ودرجاتها بعناية، تمكنت هواوي من إضافة لمسة وهمية من العمق عبر انعكاس الأضواء والظلال للحصول على تأثير أكثر تميزًا. وبينما تعكس اللمسات السوداء اللامعة الفخامة والأناقة، يمثل اللون الفضي الجليدي غير اللامع مدينة متجمدة في الصباح الباكر. صُنع تصميم الغلاف من طبقات زجاجية غير لامعة بقوام النانو، ويمتاز ملمسه الجديد بالحداثة واللون المعدني الذي يمنحه مظهرًا جديدًا كليًا يناسب كل سكان المدن.

تعدّ الشاشة أجمل تفاصيل التصميم في الهاتف الذكي إلى جانب ألوانه، وقد تم تطوير شاشة هاتف Huawei P40 Pro لتكون زواياها الأربعة منحنية Huawei Quad-Curve Overflow Display لتوفر تجربة مشاهدة غنية. واتباعًا لروح التصميم المبسط، استُلهم تصميم الشاشة من الماء أيضًا، فحوافها الأربعة تنحني لتذكرنا بكأس مملوءة بالماء على وشك الانسكاب، وما يثبتها هو سطح الشاشة الذي يسحبها للخلف. تضيف هذه التفاصيل لمسات راقية لمظهر الهاتف الذكي الأنيق، وتجعله أكثر حرية في تصميمه، لقبضة أكثر راحة. تمتزج الزوايا الأربع المستديرة والحواف المنحنية بسلاسة مع شاشة هواوي الرائعة التي تمتاز بملمسها المريح وكفاءة أدائها في تجربة العرض، كما تمتاز الشاشة بتقنيات مستقبلية متطورة في تركيبها، جعلت الحواف نحيفة للغاية مما أثرى تجربة المشاهدة.