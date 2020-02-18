هاتف “Huawei Y6s” سعة تخزينية ومظهر أنيق

عمان-إذا كنت تبحث عن هاتف يتميز بالأداء القوي، والتصميم الأنيق، والسعة التخزينية المتميزة، والسعر المناسب.. فهاتف Huawei Y6s هو خيارك الأمثل! هذا الهاتف المدهش هو أحد هواتف Huawei Y- Series ذات الشعبية الكبيرة، ويضم العديد من المزايا والمواصفات الرائعة.. فلنتعرف سوية على أبرزها:

أخذت هواوي في الاعتبار حاجتك إلى مساحة تخزين إضافية، فإلى جانب الذاكرة الداخلية المتوفرة بسعة 64 جيجابايت، يمكنك توسيع المساحة التخزينية إلى 512 جيجابايت باستخدام شريحة ذاكرة خارجية (SD). وبدلا من التمسك بمعايير القطاع المتمثلة في ذاكرة الوصول العشوائي سعة 2 جيجابايت، يمتاز هاتف Huawei Y6s أيضا بـ 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يجعله قادرا على تشغيل المزيد من البرامج وإنجاز العديد من المهام مع فترة تأخر أقل. هواوي لم تقم بتوفير مساحة تخزين أكبر لحفظ الصور ومقاطع الفيديو والملفات والتطبيقات فقط، ولكن بفضل نظام الملفات للقراءة فقط والقابلة للتمديد (EROFS) من هواوي، سيتم فتح التطبيقات بشكل أسرع مع توفير مساحة تخزين إضافية.

يحتوي هاتف Huawei Y6s في جوهره على معالج ثماني النواة بسرعة 2.3 جيجاهيرتز والمقترن بنظامEMUI 9.1، مما يوفر أداءً أفضل وحلولًا ذكيّة.. وهذا يعني عمليات سلسة طوال اليوم، لا سيما أن الهاتف يقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للنظام في الخلفية وإلغاء تجزئة ذاكرة النظام تلقائيا. ببساطة، يقوم الهاتف بمسح الملفات غير الضرورية، مما يعمل على تسهيل الأداء للاستخدام اليومي. وبالإضافة إلى مزايا التخزين، يوفر نظام EMUI 9.1 للمستخدمين ميزة التنقل بإيماءات ملء الشاشة، وإمكانية أخذ لقطة للشاشة بثلاثة أصابع، مما يجعل هاتف Huawei Y6s أكثر متعة في الاستخدام. والمستخدم موعود أيضا بعمر افتراضي للبطارية يدوم طويلا مع بطارية 3020 ميللي أمبير، وحلول موفرة للطاقة مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية في حلول الصوت المحسنة التي توفر جودة صوت واضحة تمامًا حتى عند مستويات الصوت العالية. وبفضل “Huawei SuperSound”، يوفر لك هاتف Huawei Y6s صوتا قويا، على الرغم من حجم الهاتف الصغير. لقد حققت هواوي ذلك من خلال تطوير الأجهزة والبرامج التي تستخدم مضخم طاقة ذكي عالي الجهد-11 فولت، لزيادة حجم الصوت بمقدار 6 ديسيبل (dB)، وهو مكبر صوت عالي الخط للحصول على مزيد من الخوارزميات والمؤثرات التي ترتقي بجودة الصوت. ويكمل ذلك نظام (Huawei Histen 5.0)، وهو نظام صوت محيطي ستيريو 5.1 يتيح لك تجربة صوت غامرة بين يديك.