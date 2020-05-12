هاتف Huawei Y8s الجديد متاح حاليًا للطلب المسبق في الأردن!

تعرّف على سيد التصوير الليلي مع كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي

أطلقت هواوي هاتف Huawei Y8s، وهو أحدث إضافة لسلسلة هواتف Huawei Y Series من الفئة الابتدائية. يحتوي الهاتف الذكي الجديد على مجموعة كبيرة من الترقيات لتجربة هاتف ذكي من الفئة الابتدائية لا مثيل لها، وهو الاختيار المثالي لهاتف ذكي يتمتع بقيمة كبيرة مقابل المال. يتفوق هاتف Huawei Y8s، المزوّد بكاميرات مزدوجة أمامية وخلفية، بإمكانيات مذهلة للتصوير الليلي، وصور السيلفي أيضًا. وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة الكبيرة تجربة مشاهدة واسعة وواضحة للأفلام، أو مقاطع الفيديو أو حتى الألعاب، إلى جانب الأداء القوي والبطارية طويلة الأمد لضمان الاستخدام على المدى الطويل.

كاميرات أمامية وخلفية قوية تصنع المعجزات

غالبًا ما تأتي هواتف هواوي الذكية ببعض من أفضل تقنيات الكاميرات في الهواتف الذكية، وقد تم تزويد هواتف سلسلة Huawei Y من الفئة الابتدائية بكاميرات قوية أيضًا. في الواقع، تنفذ هواوي ميزات متقدمة للسلسلة الابتدائية، مثل كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

يتكون نظام الكاميرا الخلفية المزدوجة في هاتف Huawei Y8s من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا استشعار عمق بدقة 2 ميجابكسل. تحتوي الكاميرا الرئيسية على فتحة f/1.8 ومستشعر 1/2 بوصة (قد تختلف الدقة حسب حالة التصوير). مع هذا النوع من الأعتدة، يمكنك التأكد من أن هاتفك سيكون قادرًا على التقاط إضاءة كافية في محيطات الإضاءة المنخفضة للحصول على صورة أكثر إشراقًا. في بيئة ذات إضاءة منخفضة، يمكنك بسهولة التقاط الصورة الليلية المثالية باستخدام الوضع الليلي المدعم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقليل التشويش متعدد الإطارات وتثبيت الصورة بشكل فعال.

لا يحتوي هاتف Huawei Y8s على كاميرا أمامية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل فحسب، بل يحتوي أيضًا على عدسة استشعار عمق 2 ميجابكسل إضافية. وبهذه الطريقة، لا يمكن للهاتف الذكي التقاط صور سيلفي عالية الجودة فقط، بل يحدث تمويه الخلفية استنادًا إلى أجهزته، بدلاً من الاعتماد على الخوارزميات لإعطاء تأثيرات أفضل – بهذه الطريقة ستكون جميع صور السيلفي الخاصة بك ذات دقة عالية الوضوح.

شاشة كبيرة بقياس 6.5 بوصة

في الوقت الحاضر، لا يتم استخدام الهواتف الذكية للتواصل فحسب – فمن المعايير المطلوبة أيضًا الترفيه السمعي والبصري. على سبيل المثال، نحن معتادون على قضاء أوقات فراغنا أثناء تنقلاتنا في مشاهدة ومتابعة البرامج الشهيرة، أو لعب ألعاب الهاتف المتنقل. في هذه الحالات، يعدّ عرض تجربة المشاهدة عاملاً مهمًا – فهو “ضرورة” إلى حد ما.

تم تجهيز هاتف Huawei Y8s بشاشة IPS من قياس 6.5 بوصة يمكنها عرض ما يصل إلى 16.7 مليون لون، بدقة 2340×1080، ومع ذلك يمكنك حمله بيد واحدة بشكل مريح. في الوقت نفسه، تم اعتماد وضع راحة العين لهاتف Huawei Y8s من قِبل مؤسسة TÜV Rheinland للضوء الأزرق – مما يقلل من إجهاد العين بعد التحديق في الشاشة لفترات طويلة من الزمن.

تصميم مذهل ثلاثي الأبعاد

قامت هواوي أيضًا بتنفيذ تصميم جميل لهاتف Huawei Y8s، مما يضفي مظهرًا جديدًا على مجموعة الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية. وهو متوفر بتصميم اللوحة الخلفية الرائع بلوني أسود منتصف الليل Midnight Black وأخضر زمردي Emerald Green، حيث يمنحك تصميم 3D Arc في هاتف Huawei Y8s مظهرًا فريدًا يعتمد أيضًا على زاوية الضوء الساقط عليه. يتم استكمال الجزء الخلفي من الهاتف باستخدام ماسح بصمات الأصابع الذي يمكنه فتح الهاتف بسرعة وسهولة.

أداء قوي طوال اليوم مع بطارية تدوم طويلاً

أصبحنا اليوم أكثر اعتمادًا على هواتفنا الذكية، وهذا يؤدي إلى زيادة أهمية التخزين والبطارية والأداء للهاتف الذكي. مع وضع ذلك في الاعتبار، يأتي هاتف Huawei Y8s مزودًا بسعة تخزين قابلة للتوسيع تبلغ 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت للحصول على أداء سلس وفعال. تم تجهيز هاتف Huawei Y8s أيضًا ببطارية كبيرة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى معالج Kirin 710 للحصول على أداء سلس وكفؤ، سواء أكان ذلك للمهام اليومية أو حتى الألعاب المكثفة. تم تحسين الأداء وعمر البطارية بشكل أكبر من خلال واجهة المستخدم EMUI 9.1، التي تقدم أوضاع توفير الطاقة بالإضافة إلى تجربة مستخدم محسنة.

يعدّ هاتف Huawei Y8s مزيجًا مثاليًا من الكاميرا والعرض والتصميم والأداء، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجميع هذه الميزات تجعله الهاتف الذكي من الفئة الابتدائية الذي طال انتظاره، فهو يجلب معايير جديدة إلى فئته. مع هاتف Huawei Y8s، يمكن للمستخدمين الذين لديهم ميزانية محدودة الآن الاستمتاع بهذه الميزات الاستثنائية، مما يمنحهم الأدوات التي يحتاجونها للتصوير النجمي والترفيه الغامر، وكل ذلك بأسلوب مذهل.

يتوفر هاتف Huawei Y8s حاليًا في الأردن للطلب المسبق بسعر 149 دينارًا عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/ar/phones/huawei-y8s، وسيحصل كل من يقتنيه خلال هذه الفترة على باقة من الهدايا المجانية بقيمة 15 دينارًا.