مع أكثر من 200 مليون مستخدم عالمي الإصدار الجديد من سلسلة Huawei Y Series المقرر طرحه في تشرين الثاني يضم كاميرا ثلاثية جديدة، بعدسة أساسية سعة 48 ميجابكسل

أعلنت هواوي مؤخراً عن خططها لإطلاق هاتف Huawei Y9s وإتاحته للطلب المسبق في 25 تشرين الثاني الجاري، وكشفت التصريحات الرسمية عن أن الهاتف الجديد يضم تحسينات في التصميم وتقنيات الكاميرا بما ينسجم مع متطلبات فئة الشباب. وزودت هواوي الهاتف الذكي بكاميرا ثلاثية، تبلغ دقة العدسة الرئيسية فيها 48 ميجابكسل، في حين تصل دقة العدستين فائقتي الاتساع إلى 8 ميجابكسل.

يأتي الهاتف الجديد ضمن فئة الهواتف الأساسية، وبالتالي قد لا يتمتع بكافة إمكانات ومواصفات الهواتف الذكية في سلسلة Huawei Mate وسلسلة P Series، إلا أن هواوي اعتمدت مفهوم “الشباب والقوة” لتصميم تقنيات مطورة ضمن سلسلة هواتف Y Series، والتي لم تنجح في تخطي توقعات المستخدمين الشباب فحسب، بل اكتسبت كذلك استحساناً كبيراً بين فئة واسعة من المستخدمين حول العالم. فمنذ إطلاق السلسلة عام 2015، صدّرت هواوي ما يزيد عن 200 مليون وحدة من هواتف Y Series الذكية لمختلف أنحاء العالم. وإلى جانب السوق الصيني، حققت سلسلة Y Series نمواً كبيراً في المبيعات العالمية.

ما هي المزايا التي توفرها هواوي والتي تعزز من تنافسية الهواتف الذكية ضمن الفئة الأساسية؟

من المعروف أن هواوي تلتزم بتطوير أجهزة وتقنيات عالية الجودة، إلا أن التساؤل هو كيف تحقق ذلك ضمن فئة الهواتف الأساسية، حيث عليها مراعاة التكلفة المنخفضة. ببساطة، تتمتع هواوي بخبرة تقنية واسعة اكتسبتها عبر العديد من السنوات، كما لديها فهماً عميقاً لاحتياجات المستخدمين المختلفة.

قد لا يدرك الكثيرون مدى صعوبة تقديم تجربة استخدام عالية الأداء في مختلف جوانب جودة الاتصال، وقوة البطارية، وخصائص الكاميرا، والتصميم المتميز، والأداء الثابت، وشاشة العرض، وتصميم واجهة المستخدم، ولكن الحقيقة هي أن المزايا عالية الجودة والأداء الفائق يعني تخصيص استثمارات كبيرة في الأبحاث والتطوير، حيث تنفق هواوي لهذه الغاية المليارات سنويًا.

صرحت هواوي بأنها تستثمر ما يتراوح ما بين 10% إلى 15% من إيراداتها السنوية في مجال البحث والتطوير، وانفقت حوالي 73 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر الماضية. وبحلول نهاية عام 2018، استثمرت هواوي أكثر من ملياري دولار أمريكي لتطوير تقنية الجيل الخامس فقط، أي أكثر من إجمالي الاستثمارات التي خصصتها جميع الشركات المزودة للأجهزة في أوروبا والولايات المتحدة لهذا الغاية.

ما الذي يميز الهواتف الذكية من هواوي من حيث البرمجيات والتصميم الخارجي وتجربة المستخدم؟

تشتهر الهواتف الذكية من هواوي بابتكاراتها التقنية، وخاصة تلك المتعلقة بجودة الاتصالات وثباتها، والتصميم المثالي للكاميرا، والبطارية طويلة العمر وسرعة إعادة الشحن. وبفضل تقنية GPU Turbo، نجحت هواوي في تحسين تجربة ألعاب الفيديو على هواتفها، لتنافس بذلك الهواتف المدعمة بالأنظمة داخل الشريحة (SoC) من شركة “Qualcomm”. بالإضافة إلى ذلك، تحرص هواوي على تزويد عملاءها بتصاميم مدهشة من حيث الألوان، كاللون الكريستالي اللامع الذي أطلقته هذا العام.

وتتيح الأجهزة ذات المواصفات الأساسية من هواوي كذلك إمكانات عالية بالمقارنة مع أجهزة المنافسة الأخرى ضمن هذه الفئة. فقد طورت هواوي على هاتف Huawei Y9 Prime الذي أطلقته في النصف الأول من عام 2019، كاميرا أمامية منبثقة لأول مرة على الهاتف، بما أتاح أفق رؤية عريض دون حواف.

وقد استخدم تصميم الكاميرا المنبثقة عادة في الأجهزة ضمن الفئة المتوسطة والمتقدمة، الأمر الذي يجعل من هاتف Huawei Y9 Prime 2019 مثالًا رائعًا عن دمج هواوي للمزايا عالية الجودة في الهواتف الذكية من الفئة الأساسية.

تواصل سلسلة هواتف Huawei Y توظيف المزايا التقنية من هواوي في التصوير المتنقل وتتيح العديد من المزايا رائعة في الكاميرا. ففي هاتف Huawei Y9 Prime 2019، تعمل الكاميرا عالية الدقة بتقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على المشاهد AI Scene Recognition لتمكين المستخدمين من التقاط صور وفيديوهات مميزة في كافة السيناريوهات. بالإضافة إلى ذلك يضم الهاتف بطارية طويلة العمر، وبالتالي لن يقلق المستخدم من احتمالية نفاد البطارية.

تواصل هواوي العمل على تحديث سلسلة هواتف Huawei Y Series، معتمدة على خبراتها الواسعة في مجال التقنيات. وتوفر Y Series بمختلف نسخها التي تضم هواتف Y5 وY6 وY7وY9 تصاميم عصرية وجودة موثوقة، بما يجعلها الخيار الأمثل للأجهزة ذات التكلفة المعقولة.

نترقب بحماس الكشف عن الهاتف الجديد Huawei Y9s، الذي سيتاح للطلب المسبق في 25 تشرين الثاني الجاري، لنرى ما إذا ستوفره الشركة بتصميم وسعر مدهشين كذلك.