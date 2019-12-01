هاتف Huawei Y9s.. تصميم مذهل وميزات متقدمة: هل هو هاتف هواوي الذكي الأفضل ضمن الفئة الأساسية؟

بالنظر إلى جميع الاتجاهات التصميمية التي شهدتها الهواتف التي تعمل بنظام Android خلال السنوات الماضية وحتى الآن، نلاحظ حدوث تحسينات ملموسة على مستوى تصميم شاشة العرض، إلى جانب قيام بعض الشركات المُصنّعة بإعادة تصميم اللوحات الخلفية لهواتفها الذكية. واليوم، عند تصميم المنتجات، تستمد العديد من العلامات التجارية الإلهام من الطبيعة لابتكار تصاميم جمالية أصيلة ومذهلة. بدءاً من لون Twilight في سلسلة Huawei P20 التي أطلقتها الشركة عام 2018 وأصبحت تجسد تصميماً كلاسيكياً متفوقاً للهواتف الذكية، وصولاً إلى اللون الكريستالي اللامع Breathing Crystal المستوحى من مسطحات الملح الطبيعية المذهلة في سلسلة Huawei P30، التي أطلقت موجةً جديدةً على مستوى تصاميم التدرج اللوني مباشرةً بعد الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، تمثل هواوي القوة الدافعة الرئيسية لتطبيق الجوانب الجمالية الطبيعية في تصميم المنتجات التكنولوجية.

وخلال فعالية إطلاق سلسلةHuawei Mate 30 في الصين خلال شهر أيلول الماضي، كشفت هواوي عن قيامها بشحن أكثر من 17 مليون وحدة من هذه السلسلة لغاية تاريخ 26 أيلول 2019. وأصبح الإصدار الكريستالي اللامع Breathing Crystal من سلسلة Huawei Mate 30 واحداً من المنتجات الأكثر رواجاً والتي تلقت الكثير من التعليقات والتقييمات الإيجابية من مستخدمي الإنترنت. وأطلقت هواوي مؤخراً هاتفاً جديداً ينتمي للفئة الأساسية، وهو هاتف Huawei Y9s الذي يأتي استكمالاً لإرث هواوي العريق في مجال التصميم الجمالي ويجسد محاكاة لجمال التصميم الكريستالي اللامع Breathing Crystal على الهواتف الذكية.

يتوفر هاتف Huawei Y9s الذي يتمتع بشاشة كبيرة مقاس 6.59 بوصة بلونين مختلفين: أسود منتصف الليل Midnight Black والكريستالي اللامع Breathing Crystal. وفي نسخة اللون الكريستالي اللامع Breathing Crystal، يجسّد الغطاء الخلفي صورةً جميلةً للسماء الصافية ومسطحات الملح التي تشبه الكريستال، ليشكل بذلك تصميماً حالماً من تدرجات اللون الأزرق الفاتح – البنفسجي لينقل مشاعر النقاء وجمال الطبيعة. أما الغطاء الخلفي للون الكريستالي اللامع Breathing Crystal فهو مصنوع من الزجاج المصقول بعملية مؤلفة من 21 مرحلة لمنحه مظهراً مذهلاً. ويتألق الغطاء الخلفي المتدرج بلمعة تشكّل تأثيراً متدفقاً عندما ينعكس الضوء عليه.

يستخدم هاتف Huawei Y9s قارئ بصمات أصابع مثبتاً على جانب الهاتف بدلاً من الجهة الخلفية، الأمر الذي يحافظ على نعومة وتكامل الغطاء الخلفي للهاتف. وفي الوقت ذاته، ومع الإطارات المتوسطة المصممة بتقنية القوس ثلاثي الأبعاد (3D Arc)، بات جسم الهاتف يتمتع بتصميم مدمج وانسيابي ليوفر للمستخدم قبضةً مريحةً إلى أبعد الحدود. ويشتمل جسم الهاتف الرفيع على كاميرا أمامية منبثقة تلقائياً للسيلفي بدقة 16 ميجابكسل مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تم تثبيت سماعة ذات ثقوب صغيرة للغاية ومستشعر مخفي للضوء المحيطي في الحافتين العلوية والسفلية على التوالي. ويسمح هذا الترتيب للهاتف بامتلاك شاشة عالية الدقة خالية من أي نتوءات أو حواف لتصل نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف إلى 91%. وتقدم هذه الشاشة المميزة تجربة عرض متميزة وعريضة، وهي مناسبة لتشغيل ألعاب الفيديو ومشاهدة الفيديو.

ويجدر أن نذكر التحسينات الرائدة التي طرأت على نظام الكاميرا في هاتف Huawei Y9s؛ حيث زُوّد الهاتف بنظام كاميرا ذات زاوية تصوير عريضة جداً ثلاثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويشتمل على كاميرا رئيسية فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية تصوير عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا العمق بدقة 2 ميجابكسل. ويأتي هاتف Huawei Y9s مزوداً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، ووحدة تخزين بسعة 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير (قيمة نموذجية). وعلى عكس المظهر المتدرج الاعتيادي للونين الأزرق والبنفسجي، يعتمد الهاتف تصميماً جديداً غايةً في الأناقة.

وتتيح هواوي إمكانية إجراء الطلب المسبق لهاتف Huawei Y9s في السوق الأردني حتى 1 كانون الأول 2019 بسعر 215 ديناراً، مع تقديم ثلاث هدايا مجانية مميزة تشمل 3 أشهر ضمان على الشاشة، وسماعة بلوتوث، وزجاجة فولاذ مقاومة للصدأ. وبإمكان الراغبين باقتناء هاتف Huawei Y9s حجز نسختهم مسبقاً من خلال جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني من خلال الرابط التالي: (https://huaweieshop.jo/phones/huawei-y9s).