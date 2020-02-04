هاتفHuawei Mate 30 Pro : أداء فائق.. تصميم متميّز.. مزايا متفوقة.. وتجربة تصوير فيديو استثنائية

يرغب المستهلكون على الدوام باقتناء أحدث وأفضل الابتكارات التقنية التي من شأنها أن تجعل حياتهم أكثر راحة ومتعة. ومن جانبها، يمكن للأجهزة ذات الأداء الفائق أن تُحسن من جودة حياتنا على الأصعدة الشخصية والمهنية والترفيهية بفضل مزاياها الإضافية، وقدرتها الكبيرة على أداء المهام المطلوبة منها بكلّ سلاسة وكفاءة.

يتميز هاتف Huawei Mate 30 Pro بأدائه المتفوّق، حيث يمنحكم تجربة تصوير فيديو احترافية، وتقنية آمنة للغاية من حيث الخصوصية، إلى جانب العديد من المزايا الإضافية التي يزخر بها. وندعوكم للانضمام إلينا للتعرف على المزايا الفريدة التي تجعل هذا الهاتف المدهش مَلِك الهواتف الذكية.

أداء فائق وتصميم متميّز

لا تقتصر مزايا هاتف Huawei Mate 30 Pro على أدائه الخارق فحسب، بل يتميّز أيضًا بتصميم أنيق تُزيّنه حلقة معدنية لامعة. بينما تُضفي شاشة (Huawei Horizon Display) فائقة الانحناء بزاوية 88 درجة شعورًا بالامتداد اللانهائي وانعدام الحدود، لتمنحكم تجربة غامرة لا مثيل لها لمشاهدة الأفلام، وسهولة فائقة لدى تصفح الإنترنت. وعلاوة على كلّ ذلك، يأتي هذا الهاتف الرائع باللونيّن الفضي الفضائي والأسود، واللذين سينالان إعجابكم بالتأكيد.

ويقدم المزيج المبتكر بين هاتف Huawei Mate 30 Pro ونظام التشغيل EMUI 10.0 بُعدًا جديدًا من الراحة من حيث سهولة التفاعل بين الجهاز والمستخدم؛ إذ تُتيح خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعّم بالذكاء الاصطناعي (AI Gesture Control) الفرصة للاستمتاع بالدردشة مع أصدقائكم أثناء فترة الغداء وتصفح بريدكم الإلكتروني بمجرد الإشارة باليد إلى الأعلى أو الأسفل، فلا داعي لحمل الجهاز أو الضغط على أيّ من أزراره. هل تودون أخذ صورة للشاشة (Screen Shot)؟ ما عليكم إلّا قبض راحة اليد بالقرب من الشاشة وسيتولى هذا الهاتف الرائع المهمة عنكم. وتلبي خاصية الدوران التلقائي القائم على الذكاء الاصطناعي (AI Auto-Rotate) في الهاتف جميع متطلباتكم، حيث تحرص على تدوير الشاشة لتتخذ زاوية المشاهدة الأمثل في جميع الأوقات. وبعبارة أخرى، في حال أردتم مشاهدة أفلامكم المفضلة على هذا الهاتف المدهش، ما عليكم سوى اتخاذ الوضعية الأكثر راحة بالنسبة لكم على الأريكة، واتركوا للجهاز باقي الإعدادات.

وتُسهم خاصية العرض على عدة شاشات (Multi-screen Collaboration)، والمتوفرة فقط في مجموعة محددة من هواتف هواوي وأجهزة Matebook من هواوي، في الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة إلى مستويات جديدة؛ إذ تُتيح نقل البيانات بكل سهولة بين الحواسيب العاملة على نظام “Windows” والهواتف الذكية. ويُمكنكم استخدام هذه الميزة لنقل مقاطع الفيديو والصور والمستندات والموسيقى وغيرها الكثير من الملفات المتنوعة بين الأجهزة العاملة بنظامي “Windows” و” Android”.

تجربة تصوير فيديو فريدة من نوعها

يحتوي هاتف Huawei Mate 30 Pro على أحدث نظام كاميرا رئيسية مزدوجة في العالم بدقة 40 ميجابكسل، والذي يتضمن كاميرا سينمائية (SuperSensing Cine) بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا بمستشعر الصورة (SuperSensing) بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير البعيد (Telephoto) بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد (3D Depth). وتسهم خصائص مثل تسجيل مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة شديدة الانخفاض (Ultra Low-Light Video) في تمكينكم من التقاط مقاطع فيديو مُذهلة تُماثل تلك التي تلتقطها الكاميرات الاحترافية.

ومن ناحية أخرى، تسمح خاصية تسجيل مقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة للغاية (Ultra-slow Motion) بسرعة تبلغ 7680 إطارًا في الثانية بالتقاط لحظاتكم المفضلة بأدق تفاصيلها بمجرد فتح تطبيق الكاميرا وتحريك المؤشر يسارًا باتجاه قسم “المزيد” واختيار وضعية التصوير بالحركة البطيئة (Slow-Mo). وأصبح بإمكانكم أيضًا الاستفادة من خاصية التصوير المتقطع (تايم لابس) بدقة 4K بكل سهولة، فما عليكم إلّا تثبيت الهاتف على حامل ثلاثي القوائم وتزويده ببطارية إضافية لضمان استمرارية تشغيله خلال تصوير المقاطع.

بطارية فائقة الأداء وخيارات شحن استثنائية

يتمتع هاتف Huawei Mate 30 Pro ببطارية ضخمة بسعة 4500 ميللي أمبير لتساعدكم في تشغيل الجهاز طوال جلسات تصوير الفيديو. أمّا في حال كنتم بحاجة للمزيد من الطاقة، ستضمن لكم خيارات الشحن المتاحة الحافظ على طاقة بطارية هواتفكم على الدوام بحيث لا تفوتكم أيًّا من اللحظات المميزة، فبإمكانكم استخدام الشاحن اللاسلكي فائق السرعة (Wireless Huawei Supercharge) باستطاعة 27 واط، أو الشاحن السلكي فائق السرعة Supercharge) (Huawei باستطاعة 40 واط، أو الشاحن السلكي المخصص للسيارة باستطاعة 40 واط، أو الشاحن اللاسلكي المخصص للسيارة باستطاعة 27 واط. وعلاوة على ذلك، يُمكنكم استخدام هاتف Huawei Mate 30 Pro لشحن الأجهزة الأخرى، باستخدام تقنية الشحن اللاسلكي العكسي.

مستويات فائقة من الأمان

أمّا من ناحية الأمن، تم تزويد هاتف Huawei Mate 30 Pro بخاصية العرض الخصوصي القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI Private View)، والتي تقوم بإخفاء الرسائل والإشعارات بشكل تلقائي عند رصد أيّ وجوه إضافية تنظر إلى الشاشة. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم الهاتف بيئة تشغيل موثوقة ومعزولة (TEE) خارج بيئة نظام “Android” المفتوحة. وتضمن هذه الخاصية تخزين البيانات الحساسة مثل كلمات السر وبصمات الأصابع ومعلومات الوجه ضمن الجزء الأكثر أمانًا من شريحة المعالجة.

تم تزويد هاتف Huawei Mate 30 Pro بمعالج Kirin 990، شريحة المعالجة الأقوى والأكثر تطورًا التي أطلقتها هواوي حتى الآن، ويتوفر بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية و8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ويأتي دون تحميل خدمات “Google Mobile Services”، حيث يمكنكم تحميل تطبيقاتكم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

خلاصة القول، يفتح هاتف Huawei Mate 30 Pro الفريد من نوعه أمام المستخدمين آفاقًا جديدة من المتانة وجودة الأداء. ويمتزج التصميم الرائع للهاتف بكل سلاسة مع نظام الكاميرا الاستثنائي ومزايا الخصوصية والتكامل المتميّز مع الحواسيب العاملة بنظام التشغيل “Windows” لتجعل منه جهازًا خارقًا بكل ما للكلمة من معنى.

لا تترددوا باقتناء هاتف Huawei Mate 30 Pro اليوم عبر زيارة مجموعة مختارة من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في الأردن، فهو متوفر بسعر 699 دينارًا بلونيه الفضي الفضائي والأسود، إلى جانب باقة من الهدايا والخدمات المميزة التي تشمل، كفالة على الشاشة لمدة 6 أشهر، و200 جيجابايت سعة تخزينية مجانية لعام كامل على سحابة هواوي (Huawei Mobile Cloud)، واشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في “Huawei Music”، وشاحن لاسلكي للسيارة فائق السرعة من هواوي (Huawei SuperCharge)، إلى جانب غطاء ذكي للحماية (Huawei Smart View Flip Cover)، وتمتعوا بتجربة لا مثيل لها.