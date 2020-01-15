هاتفHuawei Mate 30 Pro يتميّز بأدائه القوي وتصميمه الأيقوني وقدرته على الارتقاء بتجربة تصوير مقاطع الفيديو إلى آفاق جديدة

بفضل تصميمه الأيقوني وكاميرته الرئيسية الثنائية وبطاريته الكبيرة طويلة العمر ومزاياه الأمنية القوية، يستحق Huawei Mate 30 Pro حمل لقب ملك الهواتف الذكية!

• التصميم الأيقوني:

يأخذ Huawei Mate 30 Pro مفهوم تصميم الهواتف إلى آفاق جديدة وجريئة مستوحاة من شكل الهالة الدائري؛ إذ تُضفي الهالة الحلقية اللامعة لمسة فريدة من الأناقة على الهاتف، بينما تُمثل شاشةHuawei Horizon Display المنحنية من الطرفين بزاوية 88 درجة نقلة جديدة من الشاشات المسطحة التقليدية نحو الشاشات الكاملة ثلاثية الأبعاد، والتي تزود المستخدمين بتجربة فريدة. وتواصل هواوي استكشاف إمكانيات جديدة على صعيد المواد التي تسخرها لابتكار وتصنيع هواتفها الذكية؛ حيث يتوفر هذا الهاتف الرائد باللونيّن الفضي الفضائي والأسود ليضفي فخامة أكبر على التصميم.

وبفضل تفوق النسخة المحدثة EMUI 10 من هواوي، يُمهد هاتف Huawei Mate 30 Pro الطريق لثورة في قطاع الشاشات العاملة باللمس، لا سيّما وأنّه يدعم خاصية التحكم عبر الإيماءات المدعمة بالذكاء الاصطناعي AI Gesture Control، والتي تتيح للمستخدمين إنجاز المهام والتفاعل مع الشاشة دون لمسها، ما يوفر وضع تشغيل اختياري إلى جانب اللمس. ومن خلال التفاعل مع الشاشة بدون تلامس، يمكن للمستخدمين إنجاز المهام باستخدام إيماءات معينة مثل التلويح للأعلى أو الأسفل أو قرص الهواء لأخذ لقطةٍ للشاشة. وتُتيح خاصية الدوران التلقائي المعتمد على الذكاء الاصطناعي إمكانية تدوير الشاشة رأسياً أو أفقياً بشكل تلقائي حال اكتشاف وقياس الزاوية التي ينظر إليها المستخدم، ما يضمن أفضل تجربة مشاهدة.

ومن جهة أخرى، تسمح خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration بعرض المعلومات ونقل البيانات ومشاركتها والتحكم بها بين عدة أجهزة مثل حواسيب MateBook وهواتف هواوي الذكية، ما يُلغي بشكلٍ جذري الحواجز بين أنظمة تشغيل Windows وAndroid.

• إمكانات فائقة للتصوير وتسجيل الفيديوهات:

يعدHuawei Mate 30 Pro أول هاتف في العالم يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مزدوجة. ويأتي الهاتف بكاميرا سينمائية SuperSensing Cine بدقة 40 ميجابكسل، وكاميرا أخرى SuperSensing بدقة 40 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابكسل، فضلاً عن كاميرا استشعار العمق الثلاثي الأبعاد 3D Depth Sensing.

وتدعم الكاميرا السينمائية في الهاتف تقنية Ultra Low-Light Video بقصوى 51200 وفق معيار ISO، وهي أعلى حساسية متواجدة في كاميرات الهواتف المحمولة ويمكنها منافسة كاميرات التصوير الاحترافية، بالإضافة إلى قدرتها على تصوير مقاطع الفيديو ذات الحركة البطيئة للغاية Ultra Slow-Motion بسرعة 7680 إطاراً في الثانية، وهي ميزة لم تكن متاحة إلّا من خلال كاميرات التصوير الاحترافية. وعلاوة على ذلك، توفر الكاميرا إمكانية تسجيل مقاطع فيديو التتابع الزمني بزاوية عريضة جداً حتى في ظروف الإضاءة شديدة الانخفاض.

• البطارية الفائقة:

يتمتع هاتفHuawei Mate 30 Pro ببطارية ضخمة سعة 4500 ميللي أمبير، ما يضمن لها القدرة على العمل لفترات مطولة حتى مع الاستخدام المكثف. كما يُمكن إعادة شحنها باستخدام خاصيتي الشحن السلكي واللاسلكي فائق السرعة من هواوي Huawei SuperCharge، والتي تعد أول تقنية شاحن لاسلكي في العالم حاصلة على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland. وسيحظى المستخدمون بلا شك بتجربة شحن آمنة وسريعة لدى الاعتماد على أيّ من خاصيتي الشحن اللاسلكي فائق السرعة Wireless Huawei SuperCharge باستطاعة 27 واط، وشاحن هواوي فائق السرعة SuperCharge باستطاعة 40 واط. وحرصت هواوي أيضاً على رفع سوية عملية الشحن في مختلف السيناريوهات وذلك من خلال طرح الشاحن السلكي المخصص للسيارة (باستطاعة 40 واط) والشاحن اللاسلكي للسيارة (باستطاعة 27 واط). وعلاوة على ذلك، يُزود الهاتف الرائد لمستخدميه خاصية الشحن العكسي اللاسلكي المطورة والسريعة، ما يسمح لهم بمشاركة الشحن مع أجهزة أخرى؛ وبالتالي إعادة شحن أجهزتهم أو أجهزة غيرهم على نحو سريع.

• المزايا الأمنية الفائقة:

عملت هواوي على بناء بيئة تشغيل موثوقة ومعزولة (TEE) تندرج خارج إطار البيئة المفتوحة لنظام التشغيل Android، بهدف عزل وحماية العملية الكاملة لإدارة وتشفير وتخزين البيانات الحساسة للمستخدمين. لهذا السبب، يتم تخزين بصمات الأصابع ومعلومات الوجه والبصمة الصوتية في الجزء الأكثر أمانًا من المعالج ويتسم ملك الهواتف الذكية أيضاً بميزة العرض الخصوصي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تُمكّن الجهاز من التعرف على وجه المستخدم والقيام بإخفاء المحتوى بشكل تلقائي عند رصد أيّ وجوه إضافية. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تزويد المستخدمين بوسيلة للتحقق من الشخصية في حال طرأت أيّة تغييرات، إلى جانب ميزة التحقق المزدوج من المقاييس البيومترية والتي تشمل فتح قفل الهواتف بالتعرف ثلاثي الأبعاد3D Face Unlock وقارئ بصمة الإصبع في الشاشة.

ويأتي Huawei Mate 30 Pro بسعة 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية و8 جيجابايت لذاكرة الوصول العشوائي. ويعمل بنظام التشغيل EMUI 10، الذي طورته هواوي بالاعتماد على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، كما يأتي دون تحميل خدمات Google Mobile Services، حيث يتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقاتهم المفضلة من خلال متجر هواوي للتطبيقات المثبت مسبقاً على الجهاز.

لجميع الراغبين باقتناء ملك الهواتف الذكية؛ Huawei Mate 30 Pro المدهش، يمكنكم الآن تسجيل اهتمامكم بالحصول عليه لفترة محدودة من خلال الموقع الإلكتروني https://consumer.huawei.com/levant/campaign/jordan-mate-30-register/، حيث سيتاح بسعر 699 ديناراً وبكميات محدودة. وستحصلون عند شرائه على باقة من الهدايا والخدمات مميزة، تشمل كفالة على الشاشة لمدة 6 أشهر، و200 جيجابايت سعة تخزينية مجانية لعام كامل على سحابة هواوي (Huawei Mobile Cloud)، واشتراكاً مجانياً لمدة 6 أشهر في “Huawei Music”، وشاحناً لاسلكياً للسيارة فائق السرعة من هواوي (Huawei SuperCharge)، إلى جانب غطاء ذكي للحماية (Huawei Smart View Flip Cover).