“هاربون من كورونا” جديد مصطفى القرنة

عمان- صدر حديثا عن دار الرواية العربية، رواية جديدة للأديب الأردني مصطفى القرنة بعنوان “هاربون من كورونا” .

وتتناول الرواية في 130 صفحة مسار الوباء بطل الرواية، عبر التنقل في فضاءات مختلفة، قاسمها المشترك الخوف من هذا الوباء الجديد الذي اجتاح العالم، متطرقة إلى تجارة الحيوانات البرية، وثقافات الشعوب فيما يخص ذلك، وتتبع الأوبئة السابقة وطرق انتقالها من الحيوانات إلى الإنسان، كما توضح الأحداث عوامل الضعف عند الإنسان.

ويمتد زمن الرواية خلال شهور الهجمة التي شنها وباء كورونا، وأصاب دول العالم، أما الشخصيات فهي من دول مختلفة تلتقي معا ليجمعها فضاء مليء بعدم اليقين والخوف، جراء الوضع الجديد من خلال أسلوب سردي يعتمد على ثقافة واطلاع الروائي القرنة.

والروائي مصطفى القرنة، كاتب وشاعر عمل في التدريس والصحافة، وتولى رئاسة اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين لأكثر من دورة، وله عدة مؤلفات بين القصة والرواية منها: رواية “الموت بطعم مالح” و”خيمة مشرعة للريح” ومجموعة قصصية بعنوان “دولاب الجان “، وغيرها.- (بترا)