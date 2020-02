هاردن ووستبروك يقسوان على سلتيكس وفيلادلفيا يُسقط كليبيرز

لوس انجليس – وضع النجمان جيمس هاردن وراسل وستبروك حدا لسلسلة من سبعة انتصارات متتالية لبوسطن سلتيكس، بقيادتهما فريقهما هيوستن روكتس للفوز بنتيجة 116-105 الثلاثاء بتسجيل الاول 42 نقطة والثاني 36 نقطة، فيما أسقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضيفه لوس انجليس كليبيرز 110-103.

في المباراة الاولى، افتتح هيوستن المباراة بالتقدم بنتيجة 15-2 وحافظ على تقدمه 116-98 قبل دقيقتين من النهاية. سجل هاردن ست نقاط في الدقائق الاخيرة في حين سجل زميله دانويل هاوس خمس نقاط من نقاطه الـ17 في اللقاء.

خسر بوسطن، ثالث المنطقة الشرقية، الكرة في مناسبتين وفشل في تسجيل بعض المحاولات في اللحظات الحاسمة مانحا الفرصة لروكتس من أجل خطف المباراة حيث أجرى المدرب مايك دانتوني العديد من التبديلات في الدقيقة الاخيرة ليحسمها لاعبوه لصالحهم.

واضاف هاردن ثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة الى نقاطه الـ42، فيما حقق وستبروك 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة. ورغم أن ستة لاعبين من جانب الضيوف تجاوزا عتبة العشر نقاط، كان غوردون هاورد أفضلهم بـ20 اضافة لثماني متابعات وست تمريرات حاسمة و15 نقطة لجايسون تاتوم وجايلن بروان 19 نقطة، الا ان الاداء الجماعي لم يكن كافيا للخروج بالفوز 38 هذا الموسم.

سجل هارجن 19 نقطة في الربع الثالث فقط مساهما في فرض هيوستن، خامس المنطقة الغربية، قبضته على مجريات اللقاء، ورغم أنه ارتكب خطأه الخامس قبل ثماني دقائق من النهاية، الا انه نجح في التعامل مع الضغط وتفادي الخروج بالاخطاء الستة.

تقدم روكتس بفارق سبع نقاط قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق عندما تحصل هاردن على ثلاثة أخطاء في غضون 30 ثانية فقط، نجح بعدها سلتيكس بتقليص الفارق الى نقطتين فقط 94-96 بفضل ثلاثية لبراون وسلة حاسمة لتاتوم.

الا ان هيوستن سجل خمس رميات حرة متتالية ساهمت في التقدم 101-94 قبل أن يحسم اللقاء لصالحه، علما أن هاردن سجل 17 من 18 رمية حرة في المباراة.

في فيلاديلفيا، قاد كل من الاسترالي بن سيمونز والكاميروني جويل ايمبيد فريقهما سفنتي سيكسرز للفوز على لوس انجليس كليبيرز 110-103 بتحقيق الاول “تريبل دابل” السادسة له هذا الموسم (26 نقطة، 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة) وأضاف الثاني 26 نقطة وتسع متابعات.

كما سجل توبياس هاريس 17 نقطة و12 متابعة وجوش ريشاردسون 17 من نقاطه الـ21 في الربع الاخير فقط ليساهما في تحقيق فيلادلفيا فوزه الثالث تواليا ويعزز مركزه الخامس في المنطقة الشرقية، في حين فشل كليبرز ثالث الغربية في تضييق الخناق على دنفر ناغتس الثاني، إذ يبتعد عنه بمباراة واحدة.

وعزز فيلادلفيا السجل الافضل على ارضه هذا الموسم في الدوري محققا فوزه الخامس والعشرين مقابل هزيمتين فقط، حيث قال ريشاردسون بعد اللقاء “بدأت الهجوم أكثر في الربع الرابع. لقد قرأت الدفاع. وضع المدرب الكرة بين يداي ومنحني الحرية لقراءة (المباراة) والهجوم. إنه أمر رائع. أتوق للحظات كهذه. في المباريات المتقاربة، نرغب جميعا في أن نكون جزءا من هذا المجهود الايجابي وقد حصلت عليه (اليوم)”.

من جانب الضيوف، كان كواهي لينارد الافضل بـ30 نقطة وتسع تمريرات حاسمة، في حين تجاوز خمسة من زملائه حاجز العشر نقاط، أبرزهم لاندري شاميت بـ19 في سلة فريقه السابق.

وقال لينارد المتوج بلقب الدوري الموسم الماضي مع تورونتو رابتورز “لم نسجل المحاولات (في الربع الاخير). نجح (ريشاردسون) في الوصول الى السلة وتحقيق رميات ثلاثية مهمة”.

واعتبر المدرب دوك ريفرز “أعتقد أننا خسرنا المباراة لأننا لم نلعب باستمرارية في الهجوم”.

قبل خمس دقائق من النهاية، سجل لينارد سلة مقلصا الفارق الى خمس نقاط، الا ان فيلادلفيا رد سريعا بثلاثية من ريشاردسون، قبل أن ينجح لاحقا بثلاثية أخرى ليتقدم سفنتي سيكسرز بفارق 11 نقطة قبل 3:37 دقيقة.

سجل الصاعد زيون ويليامسون أفضل رصيد في مسيرته الاحترافية بلغ 31 نقطة ليقود نيو أورليانز بيليكانز للفوز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 138-117.

Zion Williamson recorded a career-high 31 PTS and added 9 REB and 5 AST for the Pelicans as New Orleans defeated the Portland Trail Blazers, 138-117. pic.twitter.com/6zQtve0y7L

— NBA UK (@NBAUK) February 12, 2020