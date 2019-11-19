هاردن يتعملق مجددا في فوز آخر لهيوستن بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – تعملق جيمس هاردن مجددا ووصل الى حاجز الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة الثامنة تواليا، وهو نفس عدد الانتصارات المتتالية التي حققها فريقه هيوستن روكتس بتغلبه الإثنين على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 132-108 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن أمطر سلة مينيسوتا بـ49 نقطة خلال مباراة السبت، عزز هاردن صدارته لترتيب أفضل هدافي الدوري بمعدل 39,2 نقطة في المباراة الواحدة، وذلك بتسجيله 36 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وساهم الوافد الجديد راسل وستبروك بهذا الفوز السهل لفريقه الذي هيمن على كافة أرباع اللقاء وتقدم على ضيفه بفارق 10 نقاط أو أكثر معظم فترات المواجهة (أنهى الأرباع 29-30 و35-20 و35-26 و33-32)، وذلك بتحقيقه الـ “تريبل دابل” الثالث له هذا الموسم والـ 141 في مسيرته بعد أن سجل 28 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

James Harden and the Rockets are putting the league on notice 🚀 pic.twitter.com/oG0I1hJb5p — Bleacher Report (@BleacherReport) November 18, 2019

وأنهى جميع اللاعبين الخمسة الأساسيين في فريق المدرب مايك دانتوني اللقاء بعشر نقاط أو أكثر، وكان أفضلهم، من بعد هاردن ووستبروك، كلينت كابيلا بتسجيله 22 مع 20 متابعة.

وحافظ تورونتو رابتورز حامل اللقب على سجله المثالي في ملعبه، بتحقيقه فوزه الخامس من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن بين جمهوره، والتاسع في 13 مباراة بالمجمل، وجاء على حساب تشارلوت هورنتس بنتيجة كبيرة 132-96، بفضل جهود كل من الكاميروني باسكال سياكام (20 نقطة مع 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة) والبريطاني أو دجي أنونوبي (24 مع 5 متابعات) ونورمن باول (17 مع 6 متابعات).

وقاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو، أفضل لاعب في الموسم الماضي وثاني أفضل مسجل لهذا الموسم خلف هاردن (بمعدل 30,3 نقطة)، فريقه ميلووكي باكس لفوزه الرابع تواليا والعاشر في 13 مباراة، وذلك بتسجيله 33 نقطة مع 10 متابعات في معقل شيكاغو بولز الذي سقط بين جماهيره 101-115 وتلقى هزيمته العاشرة في 14 مباراة.

Russell Westbrook records a triple-double as the @HoustonRockets defeat POR! #OneMission James Harden: 36 PTS, 5 3PM

Clint Capela: 22 PTS, 20 REB, 4 BLK

CJ McCollum: 25 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/3xw5rKFGNH — NBA (@NBA) November 19, 2019

وحسم بول جورج مواجهته مع فريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر وقاد لوس أنجليس كليبيرز لفوز صعب بين جماهيره 90-88، وذلك بتسجيله ثلاثية ورمية حرة في الثواني القاتلة من من اللقاء الذي أنهاه بـ 18 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في حين لم تنفع النقاط الـ22 التي سجلها صانع الألعاب كريس بول في سلة فريقه السابق لتجنيب الضيوف هزيمتهم الخامسة من أصل 5 مباريات خاضوها خارج ملعبهم.

وفي ظل غياب الوافد الجديد الآخر كواهي لينارد، أفضل لاعب في نهائي الموسم الماضي، للمباراة الثالثة تواليا بسبب إصابة في ركبته، لعب مونتريزل هاريل دورا حاسما في قيادة كليبيرز الى فوزه الثامن في 9 مباريات خاضها بين جمهوره والتاسع في 14 مباراة بالمجمل، وذلك بتسجيله 28 نقطة مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة في غضون 28 دقيقة فقط. (أ ف ب)