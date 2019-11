هاردن يتعملق مجددا في فوز آخر لهيوستن بدوري السلة الأميركي

لوس انجليس – تعملق جيمس هاردن مجددا ووصل الى حاجز الثلاثين نقطة أو أكثر للمباراة الثامنة تواليا، وهو نفس عدد الانتصارات المتتالية التي حققها فريقه هيوستن روكتس بتغلبه الإثنين على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 132-108 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبعد أن أمطر سلة مينيسوتا بـ49 نقطة خلال مباراة السبت، عزز هاردن صدارته لترتيب أفضل هدافي الدوري بمعدل 39,2 نقطة في المباراة الواحدة، وذلك بتسجيله 36 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وساهم الوافد الجديد راسل وستبروك بهذا الفوز السهل لفريقه الذي هيمن على كافة أرباع اللقاء وتقدم على ضيفه بفارق 10 نقاط أو أكثر معظم فترات المواجهة (أنهى الأرباع 29-30 و35-20 و35-26 و33-32)، وذلك بتحقيقه الـ “تريبل دابل” الثالث له هذا الموسم والـ 141 في مسيرته بعد أن سجل 28 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

James Harden and the Rockets are putting the league on notice 🚀 pic.twitter.com/oG0I1hJb5p

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 18, 2019