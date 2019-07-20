لوس انجليس – قرر جيمس هاردن نجم هيوستن روكتس عدم المشاركة مع تشكيلة المنتخب الأميركي الذي سيدافع عن لقبه في مونديال السلة هذا الصيف في الصين، للانصراف لتحضيرات فريقه للموسم المقبل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

ونقلت صحيفة “هيوستن كرونيكل” عن هاردن، أفضل لاعب في دوري المحترفين لموسم 2017-2018، قوله على هامش حفل خيري أنه يريد أن يمضي بقية الفترة التحضيرية بين الموسمين مع فريقه روكتس، الذي قام بتجديد صفوفه استعدادا لمتطلبات الموسم المقبل.

وتعاقد هيوستن مع الزميل السابق لهاردن لاعب أوكلاهوما سيتي راسل وستبروك – أفضل لاعب في الدوري عام 2017 – والذي انضم الى صفوفه في صفقة شملت رحيل كريس بول بالاتجاه المعاكس.

وبات هاردن ثاني لاعب يعلن غيابه عن صفوف المنتخب الأميركي، الذي يشرف عليه غريغ بوبوفيتش مدرب سان انتونيو سبيرز، بعد أنطوني ديفيس المنتقل مؤخرا من نيو أورليانز بيليكانز إلى لوس أنجليس ليكرز ليلعب الى جانب “الملك” ليبرون جيمس.

وتأكد التحاق لاعبي هيوستن إريك غوردون وبي جيه تاكر بمنتخب بلادهما الذي يخوض معسكرا تدريبيا في لاس فيغاس بين 5 و9 آب (أغسطس) المقبل، تحضيرا لمونديال الصين المقام بين 31 منه و15 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ويشارك المنتخب الاميركي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين والساعي للقبه الثالث تواليا في انجاز غير مسبوق، ضمن المجموعة الخامسة مع تركيا، الجمهورية التشيكية، واليابان، في المونديال الذي يشارك فيه منتخبان عربيان هما تونس والأردن. (أ ف ب)