هاردن يقود روكتس لحسم السلسة امام ثاندر وهيت يسقط باكس مجددا

ميامي – قاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس الى حسم المباراة السابعة والفاصلة من الدور الاول لـ “بلاي اوف” المنطقة الغربية امام اوكلاهوما سيتي ثاندر بفوز صعب 104-102 بتصديه لكرة في الثواني الاخيرة، فيما تقدم ميامي هيت بنتيجة 2-0 على ميلووكي باكس في سلسلة نصف نهائي الشرقية بفوزه 116-114.

ورغم أن هاردن لم يكن في أفضل حالاته التهديفية في المباراة، الا انه تصدى لمحاولة ثلاثية من ناشئ ثاندر الكندي لوغينتز دورت قبل 4,8 ثوان من نهاية اللقاء كانت لتمنح اوكلاهوما الفوز.

وفي مباراة مثيرة، تقدم هيوستن 103-102 بفضل سلة لـ “بي جاي تاكر” قبل 1:25 دقيقة من النهاية. تنقلّت بعدها الكرة بين الطرفين قبل ان تصل الى دورت افضل مسجل في الامسية برصيد 30 نقطة الا ان هاردن كان له في المرصاد.

سجل روبرتو كوفينغتون رمية حرة من اصل محاولتين لروكتس قبل 1,4 ثانية من صافرة النهاية ليمنحه التقدم 104-102.

ارتكب بعدها هاردن خطأ على الايطالي دانيلو غاليناري حين كان اوكلاهوما يلعب الكرة من رمية تماس، ما منح الايطالي رمية حرة وحيدة وفريقه الاستحواذ على الكرة.

الا ان غاليناري اضاع الرمية واضاع فريقه الكرة من بعدها ليخطف هيوستن فوزا شاقا.

واكتفى هاردن هداف الدوري هذا الموسم بـ17 نقطة في اللقاء مسجلا خمس محاولات من اصل 14.

وقال بعد الفوز “لم أقدر على تسجيل المحاولات، وفقدت الكرة مرات عدة، حصل كل شيء ما كان يجب ان يحصل”.

وتابع “ولكنني بقيت مصرا. دفاعيا، كان عليّ أن أقوم بمحاولة”.

وكان ايريك غوردون وكوفينغتون أفضل مسجلين في روكتس برصيد 21 نقطة لكل منهما، اضافة الى 10 متابعات للاخير، فيما سجل راسل وستبروك 20 نقطة ضد فريقه السابق.

من جانب ثاندر، كان دورت الافضل برصيد 30 نقطة، فيما حقق صانع الالعاب كريس بول الذي انتقل الى اوكلاهوما بصفقة تبادل مع وستبروك قبل انطلاق الموسم، ثلاثية مزدوجة “تريبل دوبل” مع 19 نقطة، 12 تمريرة حاسمة و11 متابعة.

ويلتقي روكتس في المباراة الاولى من الدور نصف النهائي مع لوس انجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس يوم الجمعة.

في مبارة أخرى في الامسية في “فقاعة” اورلاندو، واصل هيت الذي شكل فوزه في المباراة الاولى من نصف نهائي الشرقية امام باكس متصدر الدوري مفاجأة، تألقه وتقدم عليه بنتيجة 2-صفر في السلسلة بعد فوز صعب بنتيجة 116-114.

وارتكب اليوناني يانيس انتيتوكومبو افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي خطأ على جيمي باتلر مع صافرة النهاية حين كان يسدد نحو السلة، لينجح في تسجيل الرميتين الحرتين ويحسم المواجهة لصالح هيت.

قال باتلر بعد الفوز “كنت أدرك أنني سأسجل رمية من اثنتين، كان هذا كل ما نحتاجه”.

وتجاوز سبعة لاعبين من هيت عتبة العشر نقاط كان السلوفيني غوران دراغيتش أفضلهم برصيد 23 نقطة.

وخسر باتلر الكرة ليمنح بروك لوبيز سلة سهلة قلص خلالها الفارق لباكس الى 111-113 قبل 8,5 ثوان من النهاية.

سجل بعدها باتلر رمية حرة من اثنتين ليمنح فريقه التقدم 114-111، الا ان كريس ميدلتون عادل الارقام بثلاث رميات حرة ناجحة بعد أن حصل على خطأ من دراغيتش حين كان يسدد من خلف القوس.

الا ان الكلمة الاخيرة كانت لباتلر بفضل خطأ من انتيكومبو مع صافرة النهاية لاقى اعتراضا من اللاعبين والمدرب مايك بودنهولزر الذي اكد انه كان “خائبا” بهذا القرار.

وقال “سدد الكرة في حين لم ينته الوقت الوقت ولكن أعتقد أن الخطأ حصل بعد أن سدد”.

وتابع “لن نوافق على هذا القرار، ولكن علينا ان نحوّل انتباهنا الى المباراة الثالثة ونستعد لها ونفهم ان ذلك هو أهم شيء الآن”.

وسجل انتيتوكومبو 29 نقطة في المباراة مقابل 14 متابعة فيما أضاف ميدلتون 23 نقطة.

وأصبح هيت على بعد انتصارين من بلوغ نهائي المنطقة الشرقية للمرة الاولى منذ عام 2014 حين كان ليبرون جيمس لا يزال في صفوفه.

فيما يجد باكس، متصدر الدوري المنتظم وصاحب افضل سجل في البطولة، نفسه في مأزق للعام الثاني تواليا بعد أن خسر نهائي المنطقة الشرقية العام الفائت امام تورونتو رابتورز الذي مضى قدما وحقق اللقب. وللمفارقة ان ميلووكي فاز بأول مباراتين في السلسلة قبل ان يعوّض رابتورز تأخره. (أ ف ب)