هاردن يقود هيوستن لحسم القمة مع كليبرز

هيوستن (الولايات المتحدة) – قاد النجم جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى مواصلة صحوته والفوز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 102-92 في قمة مباريات الأربعاء ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل هاردن 47 نقطة بينها ثلاثيتان حاسمتان في الثواني الأخيرة ليساهم في الفوز الخامس على التوالي لهيوستن والثامن في 11 مباراة هذا الموسم ليلحق بيوتا جاز في المركز الثاني في المنطقة الغربية، فيما تراجع لوس انجليس كليبرز الى المركز الخامس بعدما مني بخسارته الرابعة في 11 مباراة هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة.

وعزز هاردن الذي مرر سبع كرات حاسمة مع ست متابعات، صدارته لائحة هدافي الدوري حتى الآن بمعدل 38.2 نقطة في المباراة الواحدة، ووحده وايلت تشامبرلاين حقق أفضل منه (50,3 نقطة عام 1962، 44,8 عام 1963، 38,3 عام 1961)، فيما بلغ معدل الأسطورة مايكل جوردان 37 نقطة عام 1987.

James Harden GOES OFF for 47 PTS (17 in the 4Q) as the @HoustonRockets win over LAC! #OneMission

Clint Capela: 12 PTS (6-7 FGM), 20 REB

Kawhi Leonard: 26 PTS, 12 REB, 7 AST pic.twitter.com/66ewcDtnMd

— NBA (@NBA) November 14, 2019