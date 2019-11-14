هاردن يقود هيوستن لحسم القمة مع كليبرز

هيوستن (الولايات المتحدة) – قاد النجم جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى مواصلة صحوته والفوز على ضيفه لوس أنجليس كليبرز 102-92 في قمة مباريات الأربعاء ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل هاردن 47 نقطة بينها ثلاثيتان حاسمتان في الثواني الأخيرة ليساهم في الفوز الخامس على التوالي لهيوستن والثامن في 11 مباراة هذا الموسم ليلحق بيوتا جاز في المركز الثاني في المنطقة الغربية، فيما تراجع لوس انجليس كليبرز الى المركز الخامس بعدما مني بخسارته الرابعة في 11 مباراة هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة.

وعزز هاردن الذي مرر سبع كرات حاسمة مع ست متابعات، صدارته لائحة هدافي الدوري حتى الآن بمعدل 38.2 نقطة في المباراة الواحدة، ووحده وايلت تشامبرلاين حقق أفضل منه (50,3 نقطة عام 1962، 44,8 عام 1963، 38,3 عام 1961)، فيما بلغ معدل الأسطورة مايكل جوردان 37 نقطة عام 1987.

James Harden GOES OFF for 47 PTS (17 in the 4Q) as the @HoustonRockets win over LAC! #OneMission Clint Capela: 12 PTS (6-7 FGM), 20 REB

Kawhi Leonard: 26 PTS, 12 REB, 7 AST pic.twitter.com/66ewcDtnMd — NBA (@NBA) November 14, 2019

وأشاد مدرب هيوستن روكتس مايك دانطوني بنجمه قائلا “ليس الأمر كما لو أننا لم نره يقوم بهذا الشيء من قبل. سنراه يفعل ذلك مرة أخرى، إنه مذهل، إنه فقط أفضل لاعب في المباراة. هذا ما أتوقعه. إنه لاعب مميز، ولا شك في ذلك”.

وأضاف راسل وستبروك 17 نقطة وكلينت كابيلا 12 نقطة، فيما لم يتخط بقية لاعبي هيوستن حاجز الثماني نقاط.

في المقابل، برز الوافد الجديد كواهي لينارد، افضل لاعب في الأدوار النهائية الموسم الماضي عندما قاد تورونتو رابتورز غلى اللقب الأول في تاريخه، في صفوف لوس أنجليس كليبرز بتسجيله 26 نقطة مع 12 متابعة و7 تمريرات حاسمة بيد أنه عانى من التعب في الدقائق الأخيرة التي عادة ما تكون له فيها الكلمة الأخيرة.

وشهدت الدقائق الأخيرة طرد مدرب كليبرز دوك ريفرز بسبب احتجاجه على التحكيم حتى أن نجله أوستن ريفرز، لاعب الارتكاز البديل في هيوستن والذي سجل سبع نقاط، سخر من والده وطالب بمعاقبته.

وعلق أوستن مازحا “لقد كانت لحظة جيدة، لقد استمتعت بها حقًا، لن أكذب عليكم، لقد استمتعت بذلك حقا”.

وواصل بوسطن سلتيكس انتصاراته المتتالية ورفعها إلى تسعة في 10 مباريات عندما تغلب على ضيفه واشنطن ويزاردز 140-133، فيما زاد لوس أنجليس ليكرز محن غولدن ستايت ووريرز البطل ثلاث مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، عندما تغلب عليه 120-94.

وخسر بورتلاند ترايل بلايزرز أمام ضيفه تورونتو رابتورز البطل 106-114، وتشارلوت هورنتس أمام ضيفه ممفيس غريزليز 117-119، فيما فاز مينيسوتا تمبروولفز على سان انتونيو سبيرز 129-114، وأورلاندو ماجيك على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-97. (أ ف ب)