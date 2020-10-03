هارفي واينستين يواجه 6 تهم جديدة بالاعتداء الجنسي

أكّد الادعاء العام في لوس أنجليس توجيه ست تهم إضافية بالاعتداء الجنسي لمنتج أفلام هوليوود الشهير هارفي واينستين.

وتتعلق التهم الجديدة بمزاعم اعتداء على ضحيتين منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت المدعية العامة جاكي لانسي في بيان إن واينستين يواجه الآن في مقاطعة لوس أنجليس 11 تهمة بالاعتداء الجنسي على خمس نساء.

وفي شهر مارس/ آذار، صدر حكم قضائي بسجن واينستين 23 سنة لإدانته بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.إعلان

وأثناء المحاكمة التي جرت في نيويورك، أدين واينستين (68 عاماً) باعتداء جنسي من الدرجة الأولى بحق امرأة، وباغتصاب من الدرجة الثالثة بحق امرأة أخرى.

وبحسب التهم الجديدة، فإن واينستين اغتصب امرأة في فندق في بيفرلي هيلز بين 2004 و2005، واغتصب امرأة أخرى مرتين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 ونوفمبر 2010.

ولقد وُجّهت إليه تهمة في يناير/ كانون الثاني بالاعتداء الجنسي على امرأتين عام 2013. وفي أبريل/ نيسان، أضيفت تهمة بالاعتداء على امرأة في فندق في بيفرلي هيلز عام 2010.

وكان مسؤولون في لوس أنجليس قد بدأوا إجراءات لترحيل واينستين، لكن الأمر تأجل بسبب انتشار فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع لطلب الترحيل في ديسمبر/ كانون الأول.

وقيل في مارس/ آذار أن واينستين أُصيب بفيروس كورونا داخل سجنه في نيويورك.

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وقال متحدث باسم المنتج الشهير “طالما أصر هارفي واينستين على أن جميع علاقاته الجسدية كانت تتم بالتراضي. هذا لم يتغيّر”.

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ورفض المتحدث التعليق على التهم الإضافية.

وبدأت مزاعم الاعتداء الجنسي ضدّ واينستين تطفو على السطح في عام 2017، وذلك بعدما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” للمرة الأولى تقريرا عن حوادث حصلت منذ عقود.

وقدّم واينستين اعتذاراً وأقرّ بأنه تسبّب “بالكثير من الألم” لكنّه نفى التهم الموجهة إليه.

ومع ظهور عشرات التهم الإضافية، طُرد واينستين من مجلس إدارة شركته وأُبعد عن هوليوود.

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وبدأ تحقيق جنائي في نيويورك في عام 2017، لكن لم يتم توجيه تهم إلى واينستين حتى مايو/ أيار 2018، حين سلّم نفسه للشرطة.

وعند صدور الحكم بسجنه في مارس/ آذار هذا العام، برأته هيئة المحلفين من تهمة الاعتداء الجنسي الافتراسي، وهو ما ألغى إمكانية سجنه مدّة أطول.

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