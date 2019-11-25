هارون بطلا لسباقات الدرفت والفقهاء ثانيا وأبو حسين ثالثا – فيديو

عمان – الغد – أصدرت الأردنية لرياضة السيارات الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت، والتي شملت 5 سباقات موزعة بين عمان ومادبا والبحر الميت، وبدعم من إطارات سلفرستون.

وحظيت سباقات البطولة بمتابعة محبي رياضة سباق السيارات من خلال العروض الشيقة التي قدمها أبطال سباقات الدرفت على متن سيارات مدججة بمحركات قوية.

واستطاع المتسابق رأفت هارون نيل لقب البطولة لعام 2019، وجاء المتسابق محمد الفقهاء في المركز الثاني، وحل المتسابق عبدالله أبو حسين في المركز الثالث، بعد صراع قوي بين المتسابقين من خلال جولات بطولة الأردن للدرفت، التي كانت المنافسة فيها على أشدها، كما كان لتقارب النقاط بين المتسابقين أثر بالغ في اشتعال منافسات البطولة.

النتائج الفنية لسباق الدرفت الأول – ساحة الصيانة – البحر الميت – موتور فيست

المركز الأول: رأفت هارون – تويوتا جي تي 86 .

المركز الثاني: محمد الفقهاء – بي ام دبليو ايه 30.

المركز الثالث: محمد نوفل – بي ام دبليو ايه 90 ام 3.

النتائج الفنية لسباق الدرفت الثاني – ساحة الصيانة – البحر الميت

المركز الأول: رأفت هارون – تويوتا جي تي 86.

المركز الثاني: محمد الفقهاء – بي ام دبليو ايه 30.

المركز الثالث: جبريل تحسين – بي ام دبليو ايه 30.

النتائج الفنية لسباق الدرفت الثالث – حلبة سوفكس – ماركا

الأول: محمد الفقهاء – بي ام دبليو ايه 30.

الثاني: رأفت هارون – تويوتا جي تي 86.

الثالث: عبدالله أبو حسين – نيسان سيلفيا اس 13.

النتائج الفنية لسباق الدرفت الرابع – مادبا

النتائج الفنية لسباق الدرفت الرابع – مادبا

الأول: عمر الكخن – بي ام دبليو ايه 30.

الثاني: عصام الجمل – بي ام دبليو ايه 30.

الثالث: أحمد الجبالي – نيسان سيلفيا اس 13.

النتائج الفنية لسباق الدرفت الخامس – ساحة الصيانة – البحر الميت

الأول: عبدالله أبو حسين – نيسان سيلفيا اس13.

الثاني: ياسر الحلو – بي ام دبليو ايه 30.

الثالث: محمد الفقهاء – بي ام دبليو ايه 30.

الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الدرفت 2019

المركز الأول: رأفت هارون برصيد 110 نقاط.

المركز الثاني: محمد الفقهاء برصيد 92 نقطة.

المركز الثالث: عبدالله أبو حسين برصيد 64 نقطة.

المركز الرابع: أحمد الجبالي برصيد 61 نقطة.

المركز الخامس: عمر الكخن برصيد 55.5 نقطة.

المركز السادس: عصام الجمل برصيد 50 نقطة.

المركز السابع: مجاهد البيتموني برصيد 47 نقطة.

المركز الثامن: أنس الحلو برصيد 46 نقطة.

المركز التاسع: محمد نوفل برصيد 39.5 نقطة.

المركز العاشر: جبريل تحسين برصيد 39 نقطة.

المركز الحادي عشر: ياسر الحلو برصيد 32.5 نقطة.

المركز الثاني عشر: سهيل الأصبح (فلسطين) برصيد 32 نقطة.

المركز الثالث عشر: هشام عصام برصيد 31 نقطة.