هارون تعيد تدوير الملابس بإضافات عصرية وتوزع جزءا للمحتاجين

معتصم الرقاد

عمان- ” هوس إعادة تدوير الملابس، من منا ليس لديه ملابس قديمة وذات قيمة مادية، ومعنوية عالية، نحن السيدات نحب باستمرار التغيير وخاصة اللباس اليومي أو الحفلات والسهرات، نحن نتباهى بمناسبتنا اليومية بالتغيير، لأنه ينعش المرأة ويزيدها ألقا”، بهذه الكلمات بدأت مؤسِّسة مبادرة إعادة تدوير الملابس ندا هارون وصف مشروعها.

وقالت، بدأ المشروع منذ طفولتي، وكنت لا أعلم انه سيكون في يوم ما مشروع يحمل معاني انسانية واجتماعية على مستوى عال، فقد كنت من الفتيات اللواتي التي لا تكرر الملابس اليومية، واهتم بالأناقة والذوق الرفيع. وأضافت هارون، “مع الاستمرار بشراء ملابس وبشكل مستمر سيحملني عبئا ماليا لا يمكن تحمله، فكانت والدتي خياطة مبدعة، وكانت تقوم بإعادة تدوير بعض الملابس الخاصة لها، لتكون مناسبة لي بالعمر والتصميم، وحينها لمعت الفكرة في رأسي”.

وتتابع، بدأت بإعادة تغيير تصاميم الملابس الموجودة لأجعلها تبدو جديدة وتتناسب مع خطوط موضة، وتلائم شخصيتي وعمري، وكان ذلك قبل ما يقارب عشرة أعوام، الى أن وصلت قبل عام للهدف المنشود فكان عام التغيير بالنسبة لي، عندما أطلقت مشروعي المتواضع من المنزل، علما أنني مديرة تنفيذية لمركز تدريب واستشارات، لكن هوايتي، وشغفي بالتغيير، وحبي للاناقة، جعلني أصمم على اطلاق مبادرة إعادة تدوير الملابس الذي حمل عنوان “هوس إعادة التدوير”، وهذا المشروع يتطلب أن نقدم للمجتمع نماذج حقيقية لقطع قديمة قبل تدويرها ثم تنفيذ التصميم الجديد، وتوثيق ذلك بالصور وطبعا انا لا أجيد الخياطة.

تواصل هارون وصف عملها في المبادرة، استعنت بصديقتي ريمان جبر، التي اعتبرها شريكتي في هذا المبادرة وبدأنا العمل بتنفيذ عدد لا بأس به من قطع الملابس القديمة، ولأن طبيعة عملي كانت تتوجب علي السفر الى دول مختلفة، كنت اقتني العديد من القطع المميزة التي يمكن الاستفادة منها في إعادة التصميم، وحملت المبادرة شعار أن يتم استخدام ملابس من داخل الخزانة دون اللجوء لشراء أي قطعة من السوق.

وبينت هارون أن الهدف من مبادرة إعادة تدوير الملابس الى التوفير وهذا المقصود، فالاوضاع الاقتصادية في العالم تحتاج منا الى التوقف قليلا في مصاريفنا على المستلزمات، والتقليل حتى من الضروريات، وعملنا على توزيع عدد من الملابس على العائلات الاقل حظا وعدد من الاصدقاء.

وأشارت ريمان جبر، نعمل جاهدين أن يتم تقييم القطعة المراد تدويرها بأقل الاسعار الممكنة، وهناك العديد من الصور الموثقة لهذه القطع قبل التدوير، وبعد التدوير، دعمنا المبادرة بتوفير قطع من الاكسسوارات المميزة من مجموعة Xsoir Mania ، وهوس الاكسسوارات والتي تضم مجموعة فريدة ونادرة من القطع المتميزة من دول عربية واوروبية واسيوية وافريقية ذات طابع خاص. وأكدت هارون أننا سنعمل على متابعة مبادرتنا وتطويرها في المستقبل، وهو العمل على تدريب السيدات الأرامل والايتام والاسر العفيفة، بإعادة تدوير الملابس التي يتم تقديمها لهم كهدايا أو تبرعات حتى تتلاءم مع بيئتهم.