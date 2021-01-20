هاريس تصبح أول امرأة تتولى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة – فيديو

واشنطن- أدت كامالا هاريس القسم القانوني، نائبة لرئيس الولايات المتحدة الـ 46، الأربعاء في حفل تنصيب جو بايدن، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

ورددت هاريس كلمات القسم أمام قاضية من المحكمة العليا، وسط حضور رسمي لشخصيات مرموقة، وإجراءات أمنية مشددة.

وسيبقى هذا اليوم مشهودا في الولايات المتحدة خصوصا مع تولي امرأة منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في العالم.

وكامالا هاريس (56 عاما) هي أول امرأة سوداء من أصول هندية تتولى هذا المنصب. ووصلت إلى موقع الحفل برفقة زوجها الأربعاء، مع بايدن وزوجته لأداء قسم اليمين.- وكالات