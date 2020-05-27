هاري ريدناب يستفسر عن أحوال الكرة الأردنية ويؤكد عشقه للمملكة

خالد الخطاطبة

عمان – أكد المدرب الإنجليزي هاري ريدناب، عشقه للأردن، وتمنياته للكرة الأردنية بالتوفيق والنجاح في قادم الأيام، مستذكرا تجربته القصيرة في تدريب منتخب النشامى بمباراة وأحد فقط، حيث كان ريدناب قد أشرف على تدريب المنتخب الوطني في مباراة واحدة فقط أمام المنتخب الاسترالي في إطار تصفيات كأس العالم.

واستفسر المدرب الإنجليزي خلال اتصال هاتفي مع المدرب الوطني عبدالله ابو زمع، عن أحوال الكرة الاردنية، والمنتخب الوطني، متمنيا للنشامى التوفيق في رحلتهم الحالية بتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال ريدناب لابو زمع: “أنا أحب الأردن واتمنى لمنتخبه أن ينجح في تحقيق نتائج جيدة في المرحلة المقبلة، مستفسرا عن اوضاع الفريق الحالية، وإلى أين وصل في رحلته بالتصفيات”.

وقال ابو زمع في تصريح لـ”الغد”: “ريدناب وجد في العيد فرصة مناسبة للاتصال والتهنئة بحلول العيد، والاطمئنان علي شخصيا وعلى اوضاع الكرة الأردنية، إلى جانب حرصه بالاطمئنان على الوضع الوبائي للمملكة جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وقال المدرب الوطني الذي يشرف حاليا على تدريب الوحدات: “تربطني علاقة جيدة بالمدرب الإنجليزي، الذي سبق وأن عملت معه رغم قصر الفترة، والذي سبق ايضا وأن دعاني لفترة تعايش مع افضل الفرق الانجليزية مثل ديربي كاونتي وبورمونث، وهو أمر مقدر لهذه الشخصية الكروية العالمية التي تتمتع بفكر فني وتعامل حسن”.

واضاف: “المدرب هاري ريدناب، حرص خلال اتصاله بالسؤال عن الكرة الأردنية بشكل عام، والمنتخب الوطني بشكل خاص، قبل أن يستفسر عن تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على الكرة الأردنية، متحدثا ايضا عن تأثيرات هذا الفيروس على الكرة الانجليزية التي ما تزال تعاني من تداعياته”.

وأكد ابو زمع أن ريدناب أخبره أنه للاردن “معزة” خاصة في قلبه، وتربطه علاقة جيدة مع عدد من الشخصيات الرياضية في المملكة، وهو الأمر الذي يدفعه بين الفينة والأخرى للسؤال عن منتخب النشامى، وتمنياته له بالتوفيق في جميع المشاركات.

khaledkhatatbeh@alghad.jo