هاري كين يخضع للفحص الطبي للوقوف على تفاصيل إصابته

الدوحة – يخضع هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا، لفحص في كاحله صباح اليوم، بعد تدخل عنيف تعرض له في أول ظهور لـ”الأسود الثلاثة” في كأس العالم أمام إيران.

ويأتي فحص كاحل كين، الذي حل محله كالوم ويلسون، قبل خوض المنتخب الإنجليزي المباراة الثانية بالمجموعة الثانية أمام الولايات المتحدة.

وأكد المدرب جاريث ساوثجيت في مؤتمر صحفي أنه استبدل كين كإجراء احترازي، ولأن المباراة كانت قد انتهت بالفعل، لافتا: “لا جدوى من المخاطرة”.

ونجح منتخب إنجلترا في تحقيق النتيجة الأكبر في المونديال حتى الآن بفوزه الكاسح على إيران (6-2) يوم الاثنين في أولى جولات المجموعة الثانية على ملعب (خليفة الدولي). (إفي)