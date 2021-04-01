هاري وميغان يفاجآن مراهقة في جلسة توجيهية عبر «زووم»

كاليفورنيا- فاجأ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل مراهقة بجلسة توجيهية عبر مكالمة فيديو، وقدما النصائح لها حول «كيفية التغلب على التحديات» و«البقاء وفياً لقيمك».

وبحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل»، تحدث الدوق (36 عاماً) ودوقة ساسكس (39 عاماً)، عبر تطبيق «زووم» إلى الفتاة التي لم يتم ذكر اسمها، وقيل إنها كانت تتابع قصة ميغان من خلال مؤسسة «آي هاف إيه دريم» ومنظمة «إل إيه ووركس» الخاصة بالوظائف.

وبحسب ما ورد، كانت المراهقة «متحمسة» لإعطائها الفرصة للتحدث معهما، في حين تأثرت ديبورا بروتشي، المديرة التنفيذية لـ«إل إيه ووركس» بـ«التعاطف والتواضع والحكمة» التي يتمتع بها الزوجان.

وقالت بروتشي: «لقد كان أمراً مهماً حقاً للمراهقة لأنهما تمكنا من رصد إمكاناتها في بضع دقائق قصيرة، مما أزال بعض الضرر الذي كان قد سببه شك أحد أساتذتها في السابق».

وتابعت: «لقد كان من المذهل كيف تمكن الدوق والدوقة من التواصل معها، وكيف أن تعاطفهما، في محادثة قصيرة فقط، كان له تأثير حقيقي وسيظل مصدر إلهام لها إلى الأبد».

وتم تنظيم المكالمة من قبل «إل إيه ووركس» ومؤسسة «آي هاف إيه دريم» التي تهدف إلى ضمان حصول الأطفال على إمكانية تحقيق التعليم العالي. وظلت المراهقة «متأثرة» بعد المكالمة الهاتفية المفاجئة.

وأوضحت بروتشي قائلة: «لقد مرت هذه اللحظة من المفاجأة والإثارة عندما تواصلت عبر بالهاتف مع الدوق والدوقة… هي تعرف عنهما الكثير. لقد كانت تتابع قصة ميغان كثيراً، لذلك كانت متحمسة لإعطائها فرصة للتحدث مع الزوجين».

وواصل دوق ودوقة ساسكس إعطاء المراهقة بعض الكلمات الحكيمة حول كيفية التغلب على التحديات اليومية.

وأضافت بروتشي: «المحادثة التي حصلت بينهما كانت تدور حول كيفية التغلب على التحديات في الحياة، وكيف تظل وفياً لقيمك… أشياء تتعلق بالفتيات الصغيرات جداً ولكنها أيضاً عامة، وترتبط بما مر به الدوق والدوقة من قبل».

وورد أيضاً أن الأمير هاري وميغان أرسلا باقة من الزهور إلى الفتاة، إلى جانب ملاحظة تحتوي على عبارات تشجيعية.

ويجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الدوق والدوقة بالتحدث إلى مراهقين وإعطائهم النصائح والمشورة حول شؤون الحياة.-(وكالات)