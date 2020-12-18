هازارد وأوديغارد يشاركان في التدريبات الجماعية لريال مدريد

مدريد – شارك البلجيكي إيدن هازارد والنرويجي مارتين أوديغارد الجمعة مع بقية لاعبي ريال مدريد في التمرينات الجماعية للفريق، وقد يتم استدعاؤهما من قبل المدير الفني للفريق، زين الدين زيدان، لخوض مباراة الأحد أمام إيبار في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخاض لاعبو الملكي المران بشكل كامل، بحسب ما أفاد النادي على موقعه الإلكتروني، في مدينة ريال مدريد الرياضية، استعدادا لمباراة إيبار الأحد المقبل على ملعب إيبوروا.

وأفاد بيان الفريق بأن “زيدان قاد المران بمشاركة كافة اللاعبين”، وتدرب اللاعبون الأساسيون، الذين خاضوا مباراة أثلتيك، في الصالة الرياضية، أما بقية اللاعبين فقد قاموا بخوض تمارين الاحماء وتنفيذ جمل تكتيكية، واختتموا المران باللعب بالكرة في مساحات ضيقة.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 26 نقطة. – (إفى)