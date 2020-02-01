هازارد وبيل خارج تشكيلة ريال في قمة مدريد – فيديو

مدريد – سيفتقد ريال مدريد جهود أغلى لاعبين في تاريخه جاريث بيل وإيدن هازارد في مباراة القمة بملعبه أمام أتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت عندما يسعى فريق المدرب زين الدين زيدان لتعزيز الصدارة.

🏟⚽ ¡Hoy nos visita el @Atleti! ¡A defender nuestro liderato en Liga! Prepárate para el derbi con nuestra previa… #RealMadridAtleti | #RMLiga 👇 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 1, 2020

وعاد هازارد للتدريبات هذا الأسبوع لأول مرة منذ أصيب في كاحله خلال مباراة ضد باريس سان جيرمان في 26 نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكنه خرج من التشكيلة حيث يريد زيدان تجنب المخاطرة بلاعب بلجيكا.

وتدرب بيل خلال الأسبوع بعد تعافيه من إصابة خفيفة بالكاحل لكن ريال مدريد لم يتأثر تقريبا بغياب الثنائي حيث لم يخسر منذ أكتوبر تشرين الأول وفاز ست مرات في آخر سبع مباريات.

🚌🏠🌛 ¡El equipo ya está concentrado en #RMCity y listo para afrontar el DERBI! #HalaMadrid pic.twitter.com/uc4dVLWTv7 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) January 31, 2020

وخلال هذه الفترة تعادل ريال مع أتليتيكو في نهائي كأس السوبر الإسبانية ثم فاز بركلات الترجيح.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا ”توجد أسباب عديدة وراء هذه السلسلة من النتائج لكن أريد تسليط الضوء على العمل الجاد والإيمان.

”سنخوض غدا مباراة أخرى ويجب أن نثبت أنفسنا مجددا“.

ويتصدر ريال المسابقة برصيد 46 نقطة من 21 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة بينما يحتل أتليتيكو المركز الخامس ولديه 36 نقطة.

دعم سيميوني

وقدم زيدان الدعم لنظيره دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو الذي يواجه انتقادات لتراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

ولم يحقق أتليتيكو أي فوز في آخر أربع مباريات وخرج من كأس الملك بشكل مفاجئ أمام كولتورال ليونيسا المغمور.

وقال زيدان ”لا أتفهم الانتقادات. أعرفه كمدرب وهو ضمن الأفضل.. قلت مؤخرا إن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب وسيميوني ضمن الأفضل ولم يتغير رأيي بعد تراجع نتائج أتليتيكو“.

وشكر سيميوني المدرب الفرنسي على الدعم قائلا ”من الرائع أن يقول زميل بحجم زيدان شيئا كهذا وسأرد له المجاملة.

”إنه مدرب مثالي لريال مدريد وأعاده للوضع الذي ترك الفريق فيه. دفاع ريال تحسن كثيرا هذا الموسم وهو أحد نقاط قوته لكن لديه الكثير من الخيارات في الهجوم أيضا“.

وأضاف ”الفريق الذي يسيطر على أدق التفاصيل سيملك فرصة جيدة في الفوز“. – (رويترز)