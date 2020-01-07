مدريد – تخوض الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة السعودية البطولة وسط غيابات كثيرة بصفوفها، في ظل سعيها للمنافسة على أول لقب في الموسم.

وتشارك فرق برشلونة وفالنسيا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد في النسخة الـ36 من بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي تقام للعام الثاني على التوالي خارج إسبانيا، بعدما أقيمت الموسم الماضي في المغرب.

وتبرز من بين أسماء الغائبين كل من البلجيكي إيدين هازارد والألماني مارك تير شتيجن والفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي دييغو كوستا والبرتغال جونزالو جويديش ورودريجو مورينو، وانضم لهم في الساعات الأخيرة كل من الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل.

وما يزال هازارد يتعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري الأبطال في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث كان اللاعب قد اقترب من أفضل مستوياته حينما تعرض لإصابة الكاحل ومن المقرر أن يعود للملاعب بعد أسبوعين.

وبجانب هازارد، يعاني ريال مدريد من غياب ماركو أسينسيو، الذي وقع ضحية لإصابة طويلة بالرباط الصليبي، والفرنسي كريم بنزيمة الذي يعاني من إصابة عضلية، وبيل الذي تعرض لعدوى في الجهاز التنفسي، أما برشلونة فيعاني من غياب تير شتيجن والفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي آرثر ميلو.

ويعاني الحارس من إصابة في الركبة اليمنى ويرفض الخضوع لجراحة، لذا فإن العلاج التقليدي لن يؤدي للحاقه بالمباراة، أما ديمبلي فتعرض في كانون الأول (ديسمبر) لإصابة عضلية، الثالثة من نوعها هذا الموسم ولن يعود للمشاركة حتى شباط (فبراير)، أما آرثر ميلو فيعاني من مشكلات في منطقة العانة وعاد بعد عطلة الميلاد دون أن تظهر عليه علامات تحسن ولن يعود للعب قبل 3 أسابيع أخرى.

Esta semana jugamos la Supercopa de España en Arabia Saudí 🏆 #SupercopaBarça Conoce el nuevo formato de la competición 👇https://t.co/leBlB7BVci — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2020

بدوره، لعب فالنسيا أغلب أوقات الموسم بدون أهم لاعبيه جويديش، كما سيفتقد لجهود مهاجمه رودريجو مورينو الذي يعاني من التواء في الركبة منذ مواجهة إيبار، كما تضم قائمة الغائبين عن فالنسيا أيضا كلا من مانو باييخو وكانجين لي وكريستيانو باتشيني.

ويعد دييغو كوستا أبرز الغائبين عن أتلتيكو مدريد للإصابة، وخضع لجراحة في تشرين الثاني (نوفمبر) للعلاح من الفتاق ولن يعود قبل شباط (فبراير) حينما يواجه فريقه ليفربول الإنجليزي بثمن نهائي دوري الأبطال. (إفي)