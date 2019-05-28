هازارد يتحدث عن “مسك الختام” مع تشلسي

أبو ظبي– قال النجم البلجيكي، إيدن هازارد، إن إحراز لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب أرسنال، الأربعاء، سيمثل مسك الختام لمسيرته مع تشلسي.

وسيدخل اللاعب البلجيكي، المرشح للانتقال إلى ريال مدريد، العام الأخير في تعاقده مع تشلسي الموسم المقبل ورفض تمديد التعاقد مما يعني أن النادي اللندني سيفقده دون مقابل إذا لم يقرر بيعه هذا العام.

وأبلغ هازارد الصحفيين، الاثنين: “هذا سيكون جيدا وسيمثل لقبا أخيرا جيدا. إذا كانت هذه مباراتي الأخيرة فأتمنى أن أجلب اللقب.

وتابع: “هذا لقب أوروبي لذا يحظى بأهمية بالنسبة لي وللنادي وللمدرب وللمشجعين. عندما تخوض النهائي لا يهم إن كان ذلك في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس الرابطة فأنت تريد فقط الفوز وتريد جلب اللقب والاحتفال بذلك”.

وفاز هازارد بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة وبكأس الرابطة مرة واحدة منذ الانتقال إلى تشلسي قادما من ليل في 2012.

وأحرز هازارد 16 هدفا وصنع 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليحتل تشلسي المركز الثالث في المسابقة، وقال اللاعب البلجيكي إن تركيزه ينصب على النهائي رغم التكهنات بشأن مستقبله.

وأضاف “في الوقت الحالي لم يحدث أي شيء لذا لا يمكن أن أقول أي شيء. الأمر يتعلق بالنادي. لكن بعيدا عن ذلك فقد أديت موسما جيدا. لذا فإن تفكيري ينصب على كرة القدم. بعد النهائي سنرى ما سيحدث”. سكاي نيوز عربية