هازارد يتخلى عن العكازين

مدريد- شوهد لاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد يدخل ملعب سانتياغو برنابيو لحضور عشاء عيد الميلاد فيما يعرج أثناء سيره، بعد جلسة مران صباحية مكثفة في صالة ألعاب القوى، حيث يتعافى من إصابته في الكاحل الأيمن.

ومن أجل لحاقه بكأس السوبر الإسباني الذي سيقام في كانون الثاني (يناير) المقبل، يتدرب هازارد في المدينة الرياضية الخاصة بريال مدريد بكل قوة. وقد أكد الريال ذلك عن طريق نشر مجموعة من الصور يظهر فيها اللاعب الدولي البلجيكي يتمرن.

وبدا فور وصوله إلى سانتياغو برنابيو، تبين أن هازارد تخلى عن العكازين الذين كانا يرافقانه منذ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حين سقط مصابا في مواجهة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان إثر تدخل عنيف من مونيير.

وغاب هازارد بالفعل عن أربع مباريات حتى الآن بسبب الإصابة، وسيغيب عن مواجهة الكلاسيكو في كامب نو. وكذلك عن آخر مباريات ريال مدريد في 2019 أمام أتلتيك بلباو.

ويعلق الجهاز الفني آمالا على عودة هازارد بحلول الثامن من الشهر المقبل حين يبدأ الميرينغي خوض كأس السوبر الإسباني في مواجهة فالنسيا.-(إفي)