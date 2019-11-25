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هازارد يتعهد بضم مبابي إلى ريال مدريد .. تفاصيل!

منذ 16 دقيقة

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مدريد – أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، “سيكون أحد أفضل لاعبي العالم”، وأنه إذا كان بإمكانه “المساهمة” في انضمامه للفريق المدريدي، فلن يتأخر بذلك.

وقال النجم البلجيكي في تصريحات لصحيفة (لو باريزيان) قبل يومين من مواجهة الفريقين على ملعب (سانتياغو برنابيو) في خامس جولات دوري أبطال أوروبا: “سيكون أفضل لاعبي العالم في غضون سنوات قليلة، هو يمتلك موهبة كبيرة”.

وأضاف: “إذا استمر هكذا، فكيليان سيصبح أفضل لاعبي العالم في التاريخ. لاعب كرة القدم يحلم دائما باللعب ضمن الأفضل، وإذا كان غدا بإمكاني المساعدة في جلبه لريال مدريد، فسأفعل، رغم أنني لا أعتقد أن أحدا سيطلب رأيي”.

ودعم صاحب الـ28 عاما مسألة عودة زميله في الفريق الفرنسي كريم بنزيمة لمنتخب بلاده، وقال في هذا الصدد: “يجب الحكم عليه فقط من خلال الأداء، أما غير ذلك فهي مشكلة الفرنسيين، ليس من الطبيعي عدم استدعاء كريم لأنه المهاجم الأفضل في العالم حاليا، هو يسجل، ويلعب في الفريق الأفضل في العالم. فرنسا قوية بدون كريم ولكنها ستزداد قوة في وجوده”.

ويرى النجم البلجيكي أنه لم يكن ليمنح الكرة الذهبية (بالون دور) للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، حيث يرى أن “أحد لاعبي ليفربول” هو من يستحقها، حيث رشح الثلاثي السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح والهولندي فرجيل فان دايك.

وأتم حديثه بالقول: “لو وفق ماني في التتويج بكأس أمم أفريقيا، لفاز بها دون أي نقاش، وكذلك محمد صلاح يستحقها، وهو صديقي”. (إفي)

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