هازارد يتعهد بضم مبابي إلى ريال مدريد .. تفاصيل!

مدريد – أكد النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، أن الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، “سيكون أحد أفضل لاعبي العالم”، وأنه إذا كان بإمكانه “المساهمة” في انضمامه للفريق المدريدي، فلن يتأخر بذلك.

وقال النجم البلجيكي في تصريحات لصحيفة (لو باريزيان) قبل يومين من مواجهة الفريقين على ملعب (سانتياغو برنابيو) في خامس جولات دوري أبطال أوروبا: “سيكون أفضل لاعبي العالم في غضون سنوات قليلة، هو يمتلك موهبة كبيرة”.

'He'll be one of the greatest footballers in the history of the world'

