هازارد يعترف بأن وزنه زاد 5 كيلوجرامات خلال الاجازة الصيفية

مدريد – اعترف إيدن هازارد لاعب ريال مدريد بأنه يترك المجال لنفسه للاستمتاع بالاجازة الصيفية ما تسبب في زيادة وزنه بعد الانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وأثار اللاعب البلجيكي، الذي انتقل أخيرا إلى ريال مدريد من تشيلسي بعد فترة طويلة من المفاوضات مقابل 100 مليون يورو (111.3 مليون دولار) في يونيو حزيران، جدلا عندما ظهر بوزن زائد قبل انطلاق الموسم.

وقال هازارد لمجلة سبورت فوت البلجيكية ”هذا صحيح. لا أستطيع أن أكذب. عندما أكون في اجازة فإنها تكون اجازة“.

وأضاف ”زاد وزني خمسة كيلوجرامات في الصيف. أنا ممن يزيد وزنهم بسرعة جدا ثم أفقد ذلك بسرعة جدا“.

وتابع ”عندما كنت في ليل كان وزني 72 كيلوجراما لكن بعد ذلك زادت عضلاتي وأصبحت 75 كيلوجراما. في يوم سيء يمكن أن يصبح وزني 77 كيلوجراما. في الصيف وصل وزني إلى 80 كيلوجراما لكني فقدتها (الزيادة) بعد عشرة أيام“.

وربما بسبب الوزن الزائد بدأ هازارد (28 عاما) الموسم بشكل متوسط ولم يسجل أي هدف حتى هز الشباك في الفوز 4-2 على غرناطة في أكتوبر تشرين الأول.

وبدأ هازارد في استعادة مستواه بعد ذلك لكنه يغيب عن الملاعب منذ إصابته خلال التعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في 26 تشرين الثاني ( نوفمبر) . – (رويترز)